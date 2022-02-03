Первую роторную парковку в Ростове на Шаумяна возведут летом 2022 года

Глава Ленинского района рассказал, что проект роторной парковки обсуждали еще два года назад. Первую конструкцию с подвижными платформами хотели установить в историческом центре города на улице Шаумяна, 37 до декабря 2021 года. Парковка должна была соответствовать историческому коду окружающих домов, и для нее нашли потенциального инвестора — отель, расположенный в здании на Шаумяна, 39.