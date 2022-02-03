Первую роторную парковку в Ростове на Шаумяна возведут летом 2022 года

Глава Ленинского района рассказал, что проект роторной парковки обсуждали еще два года назад. Первую конструкцию с подвижными платформами хотели установить в историческом центре города на улице Шаумяна, 37 до декабря 2021 года. Парковка должна была соответствовать историческому коду окружающих домов, и для нее нашли потенциального инвестора — отель, расположенный в здании на Шаумяна, 39.
Влазнев рассказал, что конструкцию для монтажа привезут в мае из Санкт-Петербурга, однако специалисты возведут постройку уже летом в срок до двух месяцев. Договор на аренду земли под парковкой заключили на срок до середины октября 2026 года.
Вместе с этим власти сообщили, что если парковки окажутся востребованными, их количество составит не меньше пяти конструкций для разгрузки трафика в центре Ростова. Однако ростовчане считают, что строительство небоскребов в центре города сведет все усилия по сооружению дополнительных парковочных мест на нет.