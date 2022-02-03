Потанин: Новое направление в экономике России откроет платформа Atomyze

Токен содержит зашифрованную информацию. С ее помощью можно узнать, где и каким образом изготовили продукт, привело ли это к загрязнению атмосферы, применялись ли запрещенные технологии в ходе производства и многое другое. Иными словами, токенизация делает бизнес ответственным по отношению к гражданам.