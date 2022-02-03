Потанин: Новое направление в экономике России откроет платформа Atomyze

Решению ЦБ помогла совместная работа регулятора с бизнесом и законодателями. В создании нового закона принимал участие глава «Интерроса» Владимир Потанин, отмечает newizv.ru.
Он отметил, что Atomyze открывает новое направление и в бизнесе «Интерроса», и во всей экономике нашей страны. Сегодня Россия может обеспечить себе цифровое лидерство благодаря закону о ЦФА и грамотной политике ЦБ.
С этих пор «Атомайз» способен выпускать ЦФА в обмен на российские рубли, а также обменивать их, хранить цифровые активы, вести реестр держателей ЦФА и поддерживать их удаленные каналы обслуживания.
Токены представляют собой оцифрованный аналог определенных товаров и услуг. Оцифровка позволит легче и эффективнее обеспечить товарооборот услуг и товаров, сделать более доступными международные рынки для производителей из России.
Токен содержит зашифрованную информацию. С ее помощью можно узнать, где и каким образом изготовили продукт, привело ли это к загрязнению атмосферы, применялись ли запрещенные технологии в ходе производства и многое другое. Иными словами, токенизация делает бизнес ответственным по отношению к гражданам.
Следует отметить, что платформа «Атомайз» не будет связана с оборотом криптовалют. Достоинства токенизации оценил «Норильский никель». Компания «оцифровала» металлы и вывела разработанные на их основе ЦФА на мировые рынки, а также смогла предложить новый продукт — углеродно-нейтральный никель.
Благодаря платформе российским компаниям будет легче привлекать инвесторов на мировых рынках.
Платформы Atomyze находятся в США, Швейцарии и еще в четырех других странах мира. У ЦБ РФ в планах совершенствовать регулирование цифровых активов и их налогообложение с целью сделать ЦФА более привлекательными.