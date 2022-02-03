rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Потанин: Новое направление в экономике России откроет платформа Atomyze

3 февраля 19:12
Фото: pixabay.com
Первой в реестр операторов информационных систем ЦБ России вошла токенизационная платформа «Атомайз» (Atomyze). В ней «Интеррос» Владимира Потанина участвует как соинвестор. Теперь компания имеет возможность выпускать цифровые финансовые активы на своей блокчейн-платформе и сама проводить операции обмена ЦФА.

Решению ЦБ помогла совместная работа регулятора с бизнесом и законодателями. В создании нового закона принимал участие глава «Интерроса» Владимир Потанин, отмечает newizv.ru.

Он отметил, что Atomyze открывает новое направление и в бизнесе «Интерроса», и во всей экономике нашей страны. Сегодня Россия может обеспечить себе цифровое лидерство благодаря закону о ЦФА и грамотной политике ЦБ.

С этих пор «Атомайз» способен выпускать ЦФА в обмен на российские рубли, а также обменивать их, хранить цифровые активы, вести реестр держателей ЦФА и поддерживать их удаленные каналы обслуживания.

Токены представляют собой оцифрованный аналог определенных товаров и услуг. Оцифровка позволит легче и эффективнее обеспечить товарооборот услуг и товаров, сделать более доступными международные рынки для производителей из России.

Токен содержит зашифрованную информацию. С ее помощью можно узнать, где и каким образом изготовили продукт, привело ли это к загрязнению атмосферы, применялись ли запрещенные технологии в ходе производства и многое другое. Иными словами, токенизация делает бизнес ответственным по отношению к гражданам.

Следует отметить, что платформа «Атомайз» не будет связана с оборотом криптовалют. Достоинства токенизации оценил «Норильский никель». Компания «оцифровала» металлы и вывела разработанные на их основе ЦФА на мировые рынки, а также смогла предложить новый продукт — углеродно-нейтральный никель.

Благодаря платформе российским компаниям будет легче привлекать инвесторов на мировых рынках.

Платформы Atomyze находятся в США, Швейцарии и еще в четырех других странах мира. У ЦБ РФ в планах совершенствовать регулирование цифровых активов и их налогообложение с целью сделать ЦФА более привлекательными.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00