Пять земельных участков подготовили в Ростове для переноса грузового порта

Общая площадь участков составляет 14,7 гектара. На них планируется отстроить инфраструктуру для порта.
Речь идет об участках, который проходят в районе улицы 1-й Луговой. В данный момент здесь находится роща.
Эта информация прозвучала во время заседания. На нем сити-менеджер Алексей Логвиненко также раскритиковал Безбородых за красивые цифры в отчетах.
Напомним, летом власти города объявили о плане продления набережной со строительством шестиполосной дороги. Однако для реализации проекта мешает порт на правом берегу Дона. Из-за этого и планируется его перенести.