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Пять земельных участков подготовили в Ростове для переноса грузового порта

3 февраля 10:53
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове-на-Дону сформировали пять земельных участков на Левом берегу для переноса грузового порта, заявил департамента имущественно-земельных отношений Ростова Александр Безбородых.

Общая площадь участков составляет 14,7 гектара. На них планируется отстроить инфраструктуру для порта.

Речь идет об участках, который проходят в районе улицы 1-й Луговой. В данный момент здесь находится роща.

Эта информация прозвучала во время заседания. На нем сити-менеджер Алексей Логвиненко также раскритиковал Безбородых за красивые цифры в отчетах.

Напомним, летом власти города объявили о плане продления набережной со строительством шестиполосной дороги. Однако для реализации проекта мешает порт на правом берегу Дона. Из-за этого и планируется его перенести.

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