Расфасовал по пакетам и выбросил: расчленивший товарища ростовчанин пойдет под суд

Фигурант снимал квартиру на улице Нариманова и пригласил к себе знакомого. Они распивали алкоголь и поссорились, мирным путем уладить конфликт не удалось.
Обвиняемый схватил нож и несколько лет ударил 48-летнего пострадавшего. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, положил в два пакета и выбросил в мусорный контейнер.
По факту убийства возбудили уголовное дело, а 42-летнего обвиняемого заключили под стражу. Все собранные материалы направили в суд.
Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии.