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Расфасовал по пакетам и выбросил: расчленивший товарища ростовчанин пойдет под суд

3 февраля 15:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя, который во время ссоры убил своего знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Фигурант снимал квартиру на улице Нариманова и пригласил к себе знакомого. Они распивали алкоголь и поссорились, мирным путем уладить конфликт не удалось.

Обвиняемый схватил нож и несколько лет ударил 48-летнего пострадавшего. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, положил в два пакета и выбросил в мусорный контейнер.

По факту убийства возбудили уголовное дело, а 42-летнего обвиняемого заключили под стражу. Все собранные материалы направили в суд.

Максимальное наказание по делу составляет 15 лет колонии.

Ранее в Ростове задержали мужчину, который подозревается в убийстве матери-пенсионерки.

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