Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с МФТИ и Школой управления СКОЛКОВО

ТАСС сообщает, что участники меморандума в качестве основных направлений совместной работы определили разработку и реализацию программ, которые позволят подготовить профессионалов в сфере управления устойчивым развитием компаний. Также среди основных целей создания меморандума - развитие будущих лидеров в области устойчивого развития и экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, Московский физико-технический институт и Школа управления СКОЛКОВО являются давними партнерами компании. Совместно с ними было реализовано большое количество научных, образовательных и бизнес-проектов. В рамках заключенного меморандума стороны будут работать над развитием наиболее актуального сейчас направления – ESG – и его основных составляющих. В результате на рынок будут поставляться лучшие практики. Также в рамках заключенного меморандума участники произведут обмен лучшими практиками в сфере устойчивого развития и ESG.
Ректор Школы управления СКОЛКОВО Юрий Левин подчеркнул, что подписанный меморандум о сотрудничестве заложил надежный фундамент для развития региональной площадки по подготовке профессиональных кадров, а также центра научных исследований в сфере устойчивого развития экологического, социального и корпоративного управления в широком смысле.
По словам ректора СберУниверситета Ольги Турищевой, учреждение уже запустило ряд образовательных программ и электронных курсов по ESG, которые ориентированы не только на профильных специалистов, но и всех, кого интересует тема устойчивого развития. Она подчеркнула, что сотрудничество с Московским физико-техническим институтом и Школой управления СКОЛКОВО даст возможность всем участникам значительно развить собственную экспертизу в области экологического, социального и корпоративного управления, а также совместно разработать качественно новые решения в сфере образования, привлекая к этому процессу лучших специалистов отрасли.