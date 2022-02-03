Сбер подписал меморандум о сотрудничестве с МФТИ и Школой управления СКОЛКОВО

По словам ректора СберУниверситета Ольги Турищевой, учреждение уже запустило ряд образовательных программ и электронных курсов по ESG, которые ориентированы не только на профильных специалистов, но и всех, кого интересует тема устойчивого развития. Она подчеркнула, что сотрудничество с Московским физико-техническим институтом и Школой управления СКОЛКОВО даст возможность всем участникам значительно развить собственную экспертизу в области экологического, социального и корпоративного управления, а также совместно разработать качественно новые решения в сфере образования, привлекая к этому процессу лучших специалистов отрасли.