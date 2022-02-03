Серьезные экономические проблемы появились на Украине из-за боязни войны

Причиной паники стало обсуждение темы о «вторжении России», хотя никаких предпосылок для этого нет. По предварительным подсчетам, ущерб составил 12,5 миллиарда долларов.
Еще более четырех миллиардов потребуется, чтобы стабилизировать ситуацию. Зеленский попросил представителей СМИ не подливать масла в огонь.
По словам экономиста Андрея Шевчишина, 12 миллиардов — это довольно большая сумма для Украины, особенно после праздников. Он добавил, что по сравнению с 2021 годом ускорился панический уход инвесторов-нерезидентов.
О проблемах также заговорил и глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, страна становится слабее из-за паники в обществе.
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что на самом деле «российской угрозы» для Украины не существует.