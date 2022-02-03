rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Серьезные экономические проблемы появились на Украине из-за боязни войны

3 февраля 13:59
Фото: prostooleh/freepik.com
Экономика Украины терпит серьезные убытки из-за паники внутри страны, заявил президент Владимир Зеленский.

Причиной паники стало обсуждение темы о «вторжении России», хотя никаких предпосылок для этого нет. По предварительным подсчетам, ущерб составил 12,5 миллиарда долларов.

Еще более четырех миллиардов потребуется, чтобы стабилизировать ситуацию. Зеленский попросил представителей СМИ не подливать масла в огонь.

По словам экономиста Андрея Шевчишина, 12 миллиардов — это довольно большая сумма для Украины, особенно после праздников. Он добавил, что по сравнению с 2021 годом ускорился панический уход инвесторов-нерезидентов.

О проблемах также заговорил и глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, страна становится слабее из-за паники в обществе.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что на самом деле «российской угрозы» для Украины не существует.

Материалы по теме
В рядах военных Украины у границы Ростовской области заметили солдат НАТОУкраина выпустила более 40 боеприпасов у границы Ростовской областиВ США заявили, что Россия не будет нападать на Украину из Ростовской области
#Новости#Экономика
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00