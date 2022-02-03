Снести нельзя отремонтировать: как ростовчане воюют с властями за аварийный дом

Трехподъездный пятиэтажный дом, который находится рядом с пригородным автовокзалом, оказался в центре внимания в 2020 году. Власти города 17 августа признали его аварийный и постановили снести.
Решение приняли не просто так, а после трех экспертиз, в рамках которых и стало известно об угрозе обрушения. Жильцам пообещали выплатить компенсацию.
Но горожане заявили, что все экспертизы проводили тайно. Их удивило, что дом исключили из программы капремонта.
В конце года глава администрации Пролетарского района Егор Долматов встретился с жильцами и заявил о переселении. Но людей не устроили предложенные варианты, после чего они обратились в суд, чтобы признать незаконным постановление о расселении.
В начале 2021 года рассмотрение иска приостановили, чтобы провести экспертизу. В целом судебные тяжбы длились до конца лета.
Но суд не встал на сторону жильцов и оставил в силе решение о том, что дом является аварийным. Эксперты заявляют, что есть риск обрушения конструкций дома.
Ростовчане подали апелляционную жалобу, после чего Ростовский областной суд отменил решение первой инстанции. В результате дело направили на новое рассмотрение.
Решение срочно эвакуировать жильцов власти приняли 31 января 2022 года из-за того, что трещины на стенах начали увеличиваться. Представители управления по делам ГО и ЧС города заявили, что здание может сложиться как карточный домик.
В результате в районе дома ввели режим ЧС, а местным жителям пригрозили административной ответственностью, если они не переедут.
Утром 1 февраля возле дома появился сборный эвакуационный пункт на базе автобуса. В нем горожанам рассказывали о процедуре переезда и пообещали помочь с транспортировкой вещей.
В качестве временного жилья предложили квартиры в доме по улице Уланской, 15. Мэрия взяла на себя обязательства обеспечить людей кроватями, матрасами, одеялами, подушками, постельным бельем.
Власти заявили, что выкупят квартиры по рыночной стоимости не аварийного жилья. Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал постановление о проведении оценки квартир в аварийном доме, на эти цели потратят 360 тысяч рублей.
Власти не исключили прекращение подачи воды, газа и электричества, если будут обнаружены дефекты.
Большинство жильцов заявили, что никуда переезжать не будут. Они опасаются того, что им ничего не выплатят, или заплатят сумму, которую не хватит на новое жилье. Люди требуют назвать размер компенсации, но пока этого сделать нельзя.
Всего в доме зарегистрированы 95 человек, но переселились пока около 20. Также ростовчане организовали ночные поочередные дежурства из-за страха отключения квартир от коммуникаций.
К компромиссу на данный момент прийти не получается.