В Ростове режим работы поликлиник продлили до 22 часов из-за огромного потока больных

Власти рассказали, что в последние несколько дней наблюдается чрезмерная нагрузка на врачей. Только за прошедшую неделю поликлиники Ростова-на-Дону получили более 34 тысяч вызов медиков на дом, число звонков увеличивается каждый день — сейчас диспетчеры получают в среднем по пять тысяч вызовов в сутки.