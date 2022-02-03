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В Ростове режим работы поликлиник продлили до 22 часов из-за огромного потока больных

3 февраля 12:12
Фото: соцсети
В Ростове продлили режим работы поликлиник до 22.00 мск, чтобы оптимизировать нагрузку на медицинский персонал, об этом сообщили в мэрии города.

Власти рассказали, что в последние несколько дней наблюдается чрезмерная нагрузка на врачей. Только за прошедшую неделю поликлиники Ростова-на-Дону получили более 34 тысяч вызов медиков на дом, число звонков увеличивается каждый день — сейчас диспетчеры получают в среднем по пять тысяч вызовов в сутки.

Власти города рассказали, что в сутки фильтр-боксы проходят почти три тысячи ростовчан. Из-за колоссального числа обращений медики были вынуждены перейти на график приема до 22.00 мск.

Кроме того мэрия рассказала, что сейчас количество персонала в фильтрах увеличили на 264 врача, а пациентов с ОРВИ принимают в 131 кабинете. Количество единиц санитарных автотранспорта увеличили почти на треть, и теперь в городе работают 183 автомобиля скорой помощи.

Вместе с этим в администрации сообщили, что теперь в Ростове делают не менее четырех тысяч ПЦР-тестов в сутки, а на помощь гражданам пришли 96 волонтеров и почти 180 студентов медицинских ВУЗов.

Ранее в Ростовской области объявили, что купят робота для обработки звонков на линию по консультациям о ковиде.

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