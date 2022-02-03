В Ростове Вадим Ванеев избежал ответственности по долгам ООО «Мишель-Алко» на 19 млрд

В Ростовской области арбитражный суд еще в 2019 году признал ООО «Мишель-Алко», расположенном в Октябрьском районе региона, банкротом. Конкурсный управляющий, который занимался ликвидацией предприятия, пытался привлечь к субсидиарной ответственности известного бизнесмена Вадима Ванеева. От него требовалось взять на себя долговые обязательства компании в полном объеме.
Предполагалось, что Ванеев должен выплатить сумму в размере 19,1 миллиарда рублей, чтобы погасить долги ООО «Мишель-Алко», однако суд отказал в удовлетворении заявления.
Напомним, ранее Вадиму Ванееву не удалось сбросить с себя ответственность за долги «Евродона» и «Урсдона», которая составляет более 40 миллиардов рублей. По данным судебных заседаний, общая задолженность Ванеева уже перешла порог 100 миллиардов рублей.