В Ростове Вадим Ванеев избежал ответственности по долгам ООО «Мишель-Алко» на 19 млрд

В Ростовской области арбитражный суд еще в 2019 году признал ООО «Мишель-Алко», расположенном в Октябрьском районе региона, банкротом. Конкурсный управляющий, который занимался ликвидацией предприятия, пытался привлечь к субсидиарной ответственности известного бизнесмена Вадима Ванеева. От него требовалось взять на себя долговые обязательства компании в полном объеме.