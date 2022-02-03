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В Японии заявили о росте числа госпитализированных ковид-пациентов старше 60 лет

3 февраля 05:07
Фото: pixabay.com
Японские врачи отметили значительное увеличение количества госпитализированных пациентов 60 лет и старше. У них диагностируют острую пневмонию после заражения штаммом “Омикрон”.

Возглавляющий медицинский центр для ковид-пациентов Фудзимино Акира Кано сообщил, что возраст госпитализированных увеличивается, а симптоматика становится все тяжелее, пишет iz.ru.

Медик отметил, что острая пневмония развивается даже у тех, кто вакцинировался, но давно. Они попадают в больницу и нуждаются в аппаратах ИВЛ.

Также Кано заявил, что “Омикрон” не протекает мягче, чем заражение другими штаммами.

В Великобритании рассказали о симптомах так называемого “скрытого Омикрона” – новой мутации штамма. Это постоянный кашель, высокая температура и отсутствие вкуса и обоняния.

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