В Японии заявили о росте числа госпитализированных ковид-пациентов старше 60 лет

Возглавляющий медицинский центр для ковид-пациентов Фудзимино Акира Кано сообщил, что возраст госпитализированных увеличивается, а симптоматика становится все тяжелее, пишет iz.ru.
Медик отметил, что острая пневмония развивается даже у тех, кто вакцинировался, но давно. Они попадают в больницу и нуждаются в аппаратах ИВЛ.
Также Кано заявил, что “Омикрон” не протекает мягче, чем заражение другими штаммами.
В Великобритании рассказали о симптомах так называемого “скрытого Омикрона” – новой мутации штамма. Это постоянный кашель, высокая температура и отсутствие вкуса и обоняния.