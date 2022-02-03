Власти в Ростове заявили в прокуратуру на провокаторов из дома на Кривошлыковском

«Мы видим откровенную дезинформацию, что людям предлагают переселиться в какие-то трущобы, что не соответствует действительности. Мы написали обращение в прокуратуру и будем разбираться в правовом поле с теми, кто дестабилизирует обстановку», — прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.