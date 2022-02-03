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Власти в Ростове заявили в прокуратуру на провокаторов из дома на Кривошлыковском

3 февраля 12:43
Фото: instagram.com/krivoshlikovski_4
Власти Ростова-на-Дону написали заявление в прокуратуру из-за людей, которые распространяют слухи вокруг дома в переулке Кривошлыковский, 4, сообщили в городской администрации.

Напомним, что дом признали аварийным, а из-за увеличивающихся трещин на стенах он может обрушиться. Из-за этого началась эвакуация, но жильцы не торопятся покидать свои квартиры.

Ростовчане боятся, что компенсации за помещения им не хватит на покупку нового жилья. Власти пока не могут назвать точную сумму, так как не проведено обследование квартир.

Для тех, кто готов переехать подготовили временное жилье.

«Мы видим откровенную дезинформацию, что людям предлагают переселиться в какие-то трущобы, что не соответствует действительности. Мы написали обращение в прокуратуру и будем разбираться в правовом поле с теми, кто дестабилизирует обстановку», — прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Он добавил, что нельзя призывать к незаконным действиям.

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