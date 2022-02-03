Врачи обсудили методы лечения COVID-19 на круглом столе «Пандемия. Иммунитет. Защита»

«Фактически пожизненно у нас сохраняется иммунный ответ, вопрос только в его напряженности. У нас сохраняются клетки памяти, которые ответственны, как за выработку антител, так и за клеточный ответ, - подчеркнул Дмитрий Лиознов. По Омикрону или по ковиду у нас всего два года наблюдений, но даже эти два года показывают, что мутации, которые были в предыдущих вариантах и в варианте Омикрон, они не ускользают от Т-клеточного ответа, высокая перекрестная реактивность сохраняется.