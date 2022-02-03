Врачи обсудили методы лечения COVID-19 на круглом столе «Пандемия. Иммунитет. Защита»

Эксперты рассмотрели последние достижения и опыт в сфере профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции, пишет newsnn.ru.
По словам директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава РФ , профессора Дмитрия Лиознова, штамм омикрон сегодня составляет почти 98% случаев. Новый вариант ковида быстрее распространяется и легче переносится. Клеточный иммунитет, который у человека формируется пожизненно к тем возбудителям, с которыми он встречался, работает и в случае ковида, несмотря на сравнительно небольшой период действия.
«Фактически пожизненно у нас сохраняется иммунный ответ, вопрос только в его напряженности. У нас сохраняются клетки памяти, которые ответственны, как за выработку антител, так и за клеточный ответ, - подчеркнул Дмитрий Лиознов. По Омикрону или по ковиду у нас всего два года наблюдений, но даже эти два года показывают, что мутации, которые были в предыдущих вариантах и в варианте Омикрон, они не ускользают от Т-клеточного ответа, высокая перекрестная реактивность сохраняется.
На протяжении всего течения инфекционного заболевания у пациента основные усилия медиков направлены на снижение вирусной нагрузки и уровня провоспалительных цитокинов, которые являются медиаторами воспаления, улучшение иммунного ответа и ускорение восстановления больного. Поэтому специалисты стараются подбирать эффективную иммунотерапию, которая зачастую является для тяжелого пациента последним шансом выжить.
Заместитель главврача городской клинической больницы № 24 профессор Сергей Зырянов обратил внимание, что специалисты зашли в тупик, использовав уже все имеющиеся на сегодняшний день инновационные технологии и методические рекомендации.
«Именно поэтому оригинальная молекула азоксимера бромид (действующее вещество препарата «Полиоксидоний») сразу привлекла наше внимание. Мы не первый раз работаем с этой молекулой. У нас уже длительный опыт её использования», - пояснил профессор.
По его словам, врачи применяют иммуномодуляторы в тех случаях, когда иммунная система дает сбой и ее необходимо поддерживать. Речь также идет о тех ситуациях, когда требуется нейтрализовать цитокиновый шторм - характерное для коронавируса и аутоиммунных заболеваний состояние.
Вместе с тем участники мероприятия рассмотрели положительное влияние «Полиоксидония» на иммунную систему. На протяжении одного месяца в 2020 году 913 медработников красных зон применяли его в качестве средства профилактики коронавируса. За это время и за три последующих месяца среди тех, кто принимал азоксимера бромид, острую респираторную инфекцию перенесли 13,1%, а коронавирус – 2,4%.
Для сравнения: среди медперсонала, не принимавшего препарат, ОРЗ болели 57,3%, а инфекцией COVID-19 – 26,2%. Данные результаты исследования представил доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова Михаил Костинов.
Кроме того, «Полиоксидоний» продемонстрировал свою эффективность в профилактике коронавируса в рамках исследования, организованного Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова. В исследовании приняли участие врачи красной зоны. Доля зараженных ковидом в основной группе, в которую вошёл 41 медработник, достигла порядка трех процентов, тогда как в группе сравнения из 37 человек инфекцией заразились 16% участников.
Как сообщил Михаил Костинов, азоксимера бромид, принимаемый в качестве профилактического средства, в три раза снижает частоту возникновения ОРЗ у детей. Также «Полиоксидоний» примерно на 66% уменьшает риск заражения иными инфекционно-воспалительными заболеваниями.