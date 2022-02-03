«За нас серьезно взялись»: активисты в Ростовской области заявили об угрозах

«Дескать, по линии ГИБДД руководство дало ориентировку всем нижестоящим — приструнить меня или моего брата. Долго ждать не пришлось. Вчера, 2 февраля, автомобиль моего брата Евгения остановили. Оказалось, что по базе, у него обнаружен штраф за небольшое превышение скорости в июне — 500 рублей. Это нарушение было зафиксировано на видеокамеру. Ему сообщили, что раз оплата штрафа не произведена в установленный законом срок, значит, совершено административно-правовое нарушение по статье 20.25 КОАП, — рассказывает Павел Брижан. — При составлении протокола, брату не разъяснили его права, а это грубейшее нарушение. Также на протоколе отсутствовала его подпись. Тем не менее Евгения сразу же доставили в суд, где ему присудили трое суток ареста».