«За нас серьезно взялись»: активисты в Ростовской области заявили об угрозах

Активист Павел Брижан рассказывает, что несколько дней назад его товарищ посоветовал ему быть осторожнее.
«Дескать, по линии ГИБДД руководство дало ориентировку всем нижестоящим — приструнить меня или моего брата. Долго ждать не пришлось. Вчера, 2 февраля, автомобиль моего брата Евгения остановили. Оказалось, что по базе, у него обнаружен штраф за небольшое превышение скорости в июне — 500 рублей. Это нарушение было зафиксировано на видеокамеру. Ему сообщили, что раз оплата штрафа не произведена в установленный законом срок, значит, совершено административно-правовое нарушение по статье 20.25 КОАП, — рассказывает Павел Брижан. — При составлении протокола, брату не разъяснили его права, а это грубейшее нарушение. Также на протоколе отсутствовала его подпись. Тем не менее Евгения сразу же доставили в суд, где ему присудили трое суток ареста».
Активист подчеркивает, что на суде было вынесено заведомо неправосудное решение.
«Такое наказание — трое суток ареста, не предусмотрено законом за это правонарушение. Это сделано в отместку за мою общественную деятельность», — уверен Павел Брижан.
Активисты уверены в том, что им удастся оспорить решение суда. Но человеку незаслуженно придется отсидеть три дня.
«На общественников Волгодонска, которые борются с несправедливостью, началось давление. Я тоже 21 января пришла к сыну на собрание ТСЖ. И там сантехник демонстративно спровоцировал драку. Попросту напал на меня, но у меня оказались свидетели. Сейчас в отношении меня возбуждается административное правонарушение, дело передадут в мировой суд», — сообщает заместитель председателя общественной организации «Городской Совет «ЖКХ-Контроль» Елена Алексеева.
Она добавляет, что активистов душат из-за помощи простым людям. Ведь общественники возвращают незаконно начисленные управляющими компаниями деньги, "напрягают" правоохранителей, когда не возбуждают уголовные дела по преступлениям.
«Вот оно — преступление. Пойман с поличным председатель садоводства, который выкапывал трубы на 400 тысяч рублей. Заявление о преступлении подано, но до сих пор ничего не происходит, ведь этот председатель садоводства бывший представитель правоохранительных служб. Поэтому мы, общественники, сильно мешаем им своей правдой. За нас серьезно взялись», — резюмирует Алексеева.
Ранее RostovGazeta сообщала, что начальник колонии в Новочеркасске подозревается в растрате 1,3 миллиона рублей.