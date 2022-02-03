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Женская олимпийская команда Норвегии не сможет использовать максимальную квоту

3 февраля 19:03
Фото: pxhere.com
В составе Норвегии выступят лишь три спортсменки.

Тренерский штаб сборной Норвегии выставил на скиатлон трех лыжниц вместо четырех из-за двух положительных тестов в национальной команде.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на NRK, тренер сборной Норвегии Уле Иверсен сообщил, что команда не сможет выставить полный состав команды из-за положительных тестов Хэйди Венг и Анне Кальво, которые заразились инфекцией накануне старта соревнований.

Напомним, в женском скиатлоне примут участие Тереза Йохауг, Рагниль Хага и Элен Фоссесхольм. Гонка состоится 5 февраля.

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