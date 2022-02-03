Женская олимпийская команда Норвегии не сможет использовать максимальную квоту

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на NRK, тренер сборной Норвегии Уле Иверсен сообщил, что команда не сможет выставить полный состав команды из-за положительных тестов Хэйди Венг и Анне Кальво, которые заразились инфекцией накануне старта соревнований.