Женская олимпийская команда Норвегии не сможет использовать максимальную квоту

Тренерский штаб сборной Норвегии выставил на скиатлон трех лыжниц вместо четырех из-за двух положительных тестов в национальной команде.
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на NRK, тренер сборной Норвегии Уле Иверсен сообщил, что команда не сможет выставить полный состав команды из-за положительных тестов Хэйди Венг и Анне Кальво, которые заразились инфекцией накануне старта соревнований.
Напомним, в женском скиатлоне примут участие Тереза Йохауг, Рагниль Хага и Элен Фоссесхольм. Гонка состоится 5 февраля.