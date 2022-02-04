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Posted 4 февраля 2022,, 16:19

Published 4 февраля 2022,, 16:19

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове-на-Дону учителя высказались о каникулах в феврале и дистанте

4 февраля 2022, 16:19
В Ростовской области 29 января учреждения дополнительного образования перевели на дистант.

Первоклассников региона отправили на каникулы с 5 февраля. Об этом информирует «КП-Ростов».

Учитель русского языка одной из школ Ростова-на-Дону Анна уверена, что из-за отмены очных дополнительных занятий у преподавателей и учеников возникнут новые трудности. Хуже всего придется девяти- и одиннадцатиклассникам. Им сейчас наоборот нужен сильный рывок, чтобы проработать ошибки и подтянуть знания. Баллы на экзаменах у школьников будут низкими.

Учитель начальных классов Оксана придерживается аналогичного мнения. По ее словам, на дистанте дети не усваивают программу. Они воспринимают удаленку как нечто необязательное. Ученики нередко занимаются на таких уроках своими личными делами.

Анна и Оксана сходятся во мнении, что переход школьников на дистант не отразится на уровне заболеваемости. Даже наоборот, дети будут чаще гулять и общаться с окружающими.

#Общество#Новости
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