В Ростове-на-Дону учителя высказались о каникулах в феврале и дистанте

Учитель русского языка одной из школ Ростова-на-Дону Анна уверена, что из-за отмены очных дополнительных занятий у преподавателей и учеников возникнут новые трудности. Хуже всего придется девяти- и одиннадцатиклассникам. Им сейчас наоборот нужен сильный рывок, чтобы проработать ошибки и подтянуть знания. Баллы на экзаменах у школьников будут низкими.