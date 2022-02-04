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Posted 4 февраля 2022,, 16:22

Published 4 февраля 2022,, 16:22

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростове-на-Дону все же расселят хрущевку в Кривошлыковском переулке

В Ростове-на-Дону все же расселят хрущевку в Кривошлыковском переулке

4 февраля 2022, 16:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В административном центре Ростовской области прошли переговоры администрации Пролетарского района и жильцов дома в Кривошлыковском переулке, который хотят расселить.

Пятиэтажку признали аварийной и «приговорили» ее к сносу, однако жильцы были против. Об этом информирует «КП-Ростов».

Ранее чиновники потребовали от собственников срочно покинуть свои квартиры. На это согласились не все. Специалисты заявляют, что строение ветхое. Жить в нем опасно.

По словам главы Центра судебной строительно-технической экспертизы Донского государственного технического университета Дмитрия Маиляна, центральный подъезд дома может обрушиться в любое время. Бетонные плиты треснули.

Некоторым людям переезжать некуда, поэтому они все еще живут в аварийном доме. Чиновники обещают на время оформления компенсации предоставить переселенцам жилье в маневренном фонде.

#Общество#Новости
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