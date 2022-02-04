В Ростове-на-Дону все же расселят хрущевку в Кривошлыковском переулке

Posted 4 февраля 2022,, 16:22
Published 4 февраля 2022,, 16:22
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Пятиэтажку признали аварийной и «приговорили» ее к сносу, однако жильцы были против. Об этом информирует «КП-Ростов».
Ранее чиновники потребовали от собственников срочно покинуть свои квартиры. На это согласились не все. Специалисты заявляют, что строение ветхое. Жить в нем опасно.
По словам главы Центра судебной строительно-технической экспертизы Донского государственного технического университета Дмитрия Маиляна, центральный подъезд дома может обрушиться в любое время. Бетонные плиты треснули.
Некоторым людям переезжать некуда, поэтому они все еще живут в аварийном доме. Чиновники обещают на время оформления компенсации предоставить переселенцам жилье в маневренном фонде.