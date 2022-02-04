rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове на пенсионерку посыпались кирпичи с аварийного «Дома с ангелами»

4 февраля 12:00
Фото: Ростов Главный / instagram.com
В Ростове-на-Дону начал разрушаться старинный «Дом с ангелами», пострадали несколько машин и один человек, сообщили очевидцы в Instagram.

Разрушается здание на улице Московской, 72, на тротуар упали кирпичи и бетонные осколки. Один из камней попал по плечу пенсионерки.

«Она пришла в себя и смогла самостоятельно уйти. Кроме того, оказались повреждены несколько автомобилей», — заявили ростовчане.

Пользователи в комментариях предположили, что это может дать повод властям для сноса здания вместо реставрации.

Ранее в историческом особняке неизвестные сорвали замок, из-за чего в помещениях около трех недель жили бомжи. Они забрали металлические кованные перила и батареи, после чего сдали на металлолом.

Тогда говорилось, что планируется найти подрядчика для реставрации.

Материалы по теме
Ростовчане раскритиковали субботник в аварийном «Доме с ангелами»Дом с ангелами в Ростове-на-Дону власти решили защитить после разграбленияВ Ростове 13 ноября убрали и законсервировали «Дом с ангелами»
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00