В Ростове на пенсионерку посыпались кирпичи с аварийного «Дома с ангелами»

Разрушается здание на улице Московской, 72, на тротуар упали кирпичи и бетонные осколки. Один из камней попал по плечу пенсионерки.
«Она пришла в себя и смогла самостоятельно уйти. Кроме того, оказались повреждены несколько автомобилей», — заявили ростовчане.
Пользователи в комментариях предположили, что это может дать повод властям для сноса здания вместо реставрации.
Ранее в историческом особняке неизвестные сорвали замок, из-за чего в помещениях около трех недель жили бомжи. Они забрали металлические кованные перила и батареи, после чего сдали на металлолом.
Тогда говорилось, что планируется найти подрядчика для реставрации.