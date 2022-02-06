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Мороз до -10 градусов ударит в Ростовской области

6 февраля 16:26
Фото: pixabay
В Ростовской области в понедельник, 7 февраля, ожидается сильный ветер до 11 метров в секунду и гололед, сообщили в региональном управлении по делам ГО и ЧС.

В регионе завтра, 7 февраля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории Ростовской области в ночные часы и днем местами выпадет мокрый снег и снег. В утренние и дневные часы ожидается дождь.

На территории региона ожидается сильный ветер порывами 6−11 метров в секунду. В течение суток на дорогах вероятна сильная гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, при прояснениях столбик термометра опустится до минус десяти градусов. Днем может потеплеть до плюс двух градусов, на юге региона - до плюс пяти градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о том, что в регионе со следующей недели прогнозируется потепление. Столбик термометра может подняться до плюс шести градусов по Цельсию. Заметное потепление жители региона ощутят уже в понедельник, 7 февраля. Воздух в этот день прогреется до плюс четырех градусов. Максимального значения температура в Ростовской области достигнет в пятницу - воздух прогреется до плюс шести градусов.

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