Мороз до -10 градусов ударит в Ростовской области

Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о том, что в регионе со следующей недели прогнозируется потепление. Столбик термометра может подняться до плюс шести градусов по Цельсию. Заметное потепление жители региона ощутят уже в понедельник, 7 февраля. Воздух в этот день прогреется до плюс четырех градусов. Максимального значения температура в Ростовской области достигнет в пятницу - воздух прогреется до плюс шести градусов.