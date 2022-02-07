В Ростове озвучили судьбу квартир на Кривошлыковском, в которые не пустили оценщиков

Напомним, в минувшую субботу, 5 февраля, официально стартовала процедура по оценке квартир в аварийном доме на Кривошлыковском, 4, за судьбу которого борются десятки жильцов. Оценщики смогли пройти в 31 квартиру и произвели съемку помещений, материалы которой позволят наиболее точно вычислить выкупную стоимость жилья.