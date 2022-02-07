В Ростове озвучили судьбу квартир на Кривошлыковском, в которые не пустили оценщиков

Напомним, в минувшую субботу, 5 февраля, официально стартовала процедура по оценке квартир в аварийном доме на Кривошлыковском, 4, за судьбу которого борются десятки жильцов. Оценщики смогли пройти в 31 квартиру и произвели съемку помещений, материалы которой позволят наиболее точно вычислить выкупную стоимость жилья.
Однако жильцы третьего подъезда отказались впускать специалистов «Аркон» в помещения. Теперь оценку 29 квартир проведут по данным, содержащимся в технической документации. В администрации Ростова рассказали, что процедура по оценке имущества жильцов займет от трех до четырех недель.
Вместе с этим власти объяснили, что в ходе оценки собственности эксперты будут использовать сравнительный метод, который включает рыночную стоимость жилья, расположение дома, этажность и состояние жилых помещений.
Ранее RostovGazeta подготовили хронологию событий битвы жильцов за жилой дом на Кривошлыковском, 4, а ростовчане, проживающие в аварийном здании, обратились за помощью к президенту Владимиру Путину.