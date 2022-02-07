В Санкт-Петербургском горном университете будут стимулировать молодых ученых

По словам ректора горного университета Владимира Литвиненко, подготовка научно-педагогических кадров элитарного класса, которые адаптированы к современным реалиям, является одной из приоритетных задач, стоящих перед вузами. Уровень компетенций, который должны набрать нынешние аспиранты и молодые ученые, их способность работать над созданием новых конкурентоспособных наукоемких продуктов будет напрямую влиять на то, насколько будет устойчива отечественная экономика в будущем. Вот почему необходимо создание среды, благоприятной для того, чтобы активизировалась научная деятельность и была и мотивация ученых, в том числе и молодых, заниматься наукой.