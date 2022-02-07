В Санкт-Петербургском горном университете будут стимулировать молодых ученых

Как сообщает rg.ru, помимо этого, каждому из них при защите кандидатской в установленный срок будет выделена единовременная выплата в 300 тысяч рублей.
Но и это еще не все. Так, при заключении трудового соглашения с университетом у молодого кандидата наук будет право на получение льготного жилищного сертификата и ежемесячной прибавки к заработной плате до 30 процентов в первые три года работы.
По словам ректора горного университета Владимира Литвиненко, подготовка научно-педагогических кадров элитарного класса, которые адаптированы к современным реалиям, является одной из приоритетных задач, стоящих перед вузами. Уровень компетенций, который должны набрать нынешние аспиранты и молодые ученые, их способность работать над созданием новых конкурентоспособных наукоемких продуктов будет напрямую влиять на то, насколько будет устойчива отечественная экономика в будущем. Вот почему необходимо создание среды, благоприятной для того, чтобы активизировалась научная деятельность и была и мотивация ученых, в том числе и молодых, заниматься наукой.
«Речь идет не только о материальном стимулировании», — отметил ректор. Помимо него, необходимо формирование и распространение знаний о современных технологиях, совершенствование инфраструктуры, необходимой для того, чтобы проводить эксперименты, получать достоверные научные результаты и внедрять их в производство.
Отметим, что в прошлом году вузом были созданы с нуля или модернизированы 32 лаборатории, вошедшие в состав шести крупных научных центров мирового уровня. Там работают все штатные ученые, преподаватели, студенты и аспиранты, ведущие изыскания по схожей тематике. С ростом качества научно-образовательной среды выросло и число междисциплинарных исследований, и точность измерений в процессе изысканий.