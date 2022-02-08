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Posted 8 февраля 2022, 17:34

Published 8 февраля 2022, 17:34

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Миллиарды на уборку Ростова и ковидный антирейтинг в новостях вторника

8 февраля 2022, 17:34
Ростовская область по числу смертей от коронавируса заняла шестое место среди регионов России, стоимость госконтракта на уборку улиц в Ростове увеличится, а аварийный дом в Кривошлыковском переулке, 4 подперли металлической балкой. Картина дня в RostovGazeta.

Ковид не отступает

8 февраля, согласно статистике, Ростовская область заняла шестое место в региональном рейтинге по смертям от коронавирусной инфекции.

В общей сложности за сутки в регионе от ковида было зафиксировано 16 смертей. Умерли 11 женщин и пятеро мужчин. Всем им было более 46 лет.

Первую строчку в антирейтинге заняла Москва. Здесь за сутки скончались 85 пациентов. Второе и третье места заняли соответственно Санкт-Петербург и Московская область. Пятерку замыкают Челябинская и Нижегородская области.

Стоит отметить, что всего с начала пандемии в Ростовской области зарегистрированы 241 842 случая заражения коронавирусом. Из них вылечились 192 тысячи пациентов. Скончалось же от коронавируса 10 104 ростовчанина.

Цены растут на все

Глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев заявил, что в Ростове может значительно увеличиться стоимость госконтракта на уборку и содержание улиц.

Контракт с компанией по уборке городских улиц истекает в этом году. Город увеличит расходы на эту статью с 2 до 3,1 миллиарда рублей. Он будет действовать с 2023 по 2025 годы.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко объясняет увеличение расходной части бюджета города на эти цели ростом зарплат сотрудникам, а также увеличением цены бензина и дизтоплива. Кроме того, по словам Логвиненко, увеличится площадь, которую нужно будет обслуживать.

Можно жить, пока не рухнет

В Ростове в аварийный дом №4 в переулке Кривошлыковском, 4 прибыли рабочие со спецоборудованием. Они будут укреплять конструкции в подъезде. Сейчас по лестнице проходят трещины. Власти считают, что такое состояние дома может привести к его обрушению и жертвам.

На данный момент рабочие завершили монтаж подпорки межэтажных перекрытий. Она проходит от подвала до третьего этажа. Также в стадии разработки находится проект укреплений конструкций дома.

Стоит отметить, что горадминистрация пытается убедить жильцов покинуть аварийный объект. Однако пока им это не удается.

#Общество#Новости
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