Миллиарды на уборку Ростова и ковидный антирейтинг в новостях вторника

Posted 8 февраля 2022, 17:34
Published 8 февраля 2022, 17:34
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
8 февраля, согласно статистике, Ростовская область заняла шестое место в региональном рейтинге по смертям от коронавирусной инфекции.
В общей сложности за сутки в регионе от ковида было зафиксировано 16 смертей. Умерли 11 женщин и пятеро мужчин. Всем им было более 46 лет.
Первую строчку в антирейтинге заняла Москва. Здесь за сутки скончались 85 пациентов. Второе и третье места заняли соответственно Санкт-Петербург и Московская область. Пятерку замыкают Челябинская и Нижегородская области.
Стоит отметить, что всего с начала пандемии в Ростовской области зарегистрированы 241 842 случая заражения коронавирусом. Из них вылечились 192 тысячи пациентов. Скончалось же от коронавируса 10 104 ростовчанина.
Глава департамента ЖКХ Алексей Пономарев заявил, что в Ростове может значительно увеличиться стоимость госконтракта на уборку и содержание улиц.
Контракт с компанией по уборке городских улиц истекает в этом году. Город увеличит расходы на эту статью с 2 до 3,1 миллиарда рублей. Он будет действовать с 2023 по 2025 годы.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко объясняет увеличение расходной части бюджета города на эти цели ростом зарплат сотрудникам, а также увеличением цены бензина и дизтоплива. Кроме того, по словам Логвиненко, увеличится площадь, которую нужно будет обслуживать.
В Ростове в аварийный дом №4 в переулке Кривошлыковском, 4 прибыли рабочие со спецоборудованием. Они будут укреплять конструкции в подъезде. Сейчас по лестнице проходят трещины. Власти считают, что такое состояние дома может привести к его обрушению и жертвам.
На данный момент рабочие завершили монтаж подпорки межэтажных перекрытий. Она проходит от подвала до третьего этажа. Также в стадии разработки находится проект укреплений конструкций дома.
Стоит отметить, что горадминистрация пытается убедить жильцов покинуть аварийный объект. Однако пока им это не удается.