Миллиарды на уборку Ростова и ковидный антирейтинг в новостях вторника

В Ростове в аварийный дом №4 в переулке Кривошлыковском, 4 прибыли рабочие со спецоборудованием. Они будут укреплять конструкции в подъезде. Сейчас по лестнице проходят трещины. Власти считают, что такое состояние дома может привести к его обрушению и жертвам.