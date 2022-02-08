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Покусавшую сына ростовчанку отправили на лечение в спецучреждение

8 февраля 13:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Неадекватную жительницу Ростова, которая напала на своих родственников, поместили в специализированное медицинское учреждение, сообщает Ro.Today со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

Отмечается, что женщина, которая в неадекватном состоянии ранила родственницу, а также покусала и избила своего десятилетнего сына, была госпитализирована.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с комиссией по делам несовершеннолетних решают вопрос об определении опеки над ребенком», — говорится в сообщении.

Пока не сообщается, что стало с пожилой женщиной, которая, как сообщают очевидцы, получила ранения.

Ранее в доме по улице Волкова ростовчане услышали крики мальчика из окна на пятом этаже. Ребенок просил о помощи. Проходившие мимо двое парней поднялись в квартиру. В нее их впустила окровавленная пожилая женщина. За ней стояла в полностью обнаженном виде девушка. В руках у нее был нож. По словам парней, она была в невменяемом состоянии.

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