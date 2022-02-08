Покусавшую сына ростовчанку отправили на лечение в спецучреждение

Ранее в доме по улице Волкова ростовчане услышали крики мальчика из окна на пятом этаже. Ребенок просил о помощи. Проходившие мимо двое парней поднялись в квартиру. В нее их впустила окровавленная пожилая женщина. За ней стояла в полностью обнаженном виде девушка. В руках у нее был нож. По словам парней, она была в невменяемом состоянии.