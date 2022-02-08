Покусавшую сына ростовчанку отправили на лечение в спецучреждение

Отмечается, что женщина, которая в неадекватном состоянии ранила родственницу, а также покусала и избила своего десятилетнего сына, была госпитализирована.
«Инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с комиссией по делам несовершеннолетних решают вопрос об определении опеки над ребенком», — говорится в сообщении.
Пока не сообщается, что стало с пожилой женщиной, которая, как сообщают очевидцы, получила ранения.
Ранее в доме по улице Волкова ростовчане услышали крики мальчика из окна на пятом этаже. Ребенок просил о помощи. Проходившие мимо двое парней поднялись в квартиру. В нее их впустила окровавленная пожилая женщина. За ней стояла в полностью обнаженном виде девушка. В руках у нее был нож. По словам парней, она была в невменяемом состоянии.