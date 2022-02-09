Глава Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца Гаглоева

Отметим, что автомобиль родственницы удалось обнаружить на чечено-ингушской границе. В машине были найдены личные вещи женщины и ее водителя, но при этом самих их не было. Гаглоев рассказал, что им также не удалось обнаружить следы и отпечатки пальцев в автомобиле.