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Posted 9 февраля 2022,, 13:48

Published 9 февраля 2022,, 13:48

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Глава Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца Гаглоева

9 февраля 2022, 13:48
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял под личный контроль поиск тёти бойца MMA из России Георгия Гаглоева.

По информации NEWS.ru, пресс-служба политика в скором времени обнародуют официальный комментарий по поводу происшествия. Напомним, что ранее Гаглоев заявил в своем Instagram о пропаже тети в районе чечено-ингушской границы.

Спортсмен рассказал, что женщина возвращалась с отдыха. Она благополучно приземлилась в Грозном, однако до дома не доехала. Помимо этого, Гаглоев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, попросив его помочь с поисками тети. Также спортсмен поделился новостью с населением, проживающем в Осетии, попросив их о содействии.

Отметим, что автомобиль родственницы удалось обнаружить на чечено-ингушской границе. В машине были найдены личные вещи женщины и ее водителя, но при этом самих их не было. Гаглоев рассказал, что им также не удалось обнаружить следы и отпечатки пальцев в автомобиле.

Чуть позже распространился слух, что женщина с водителем находятся в одном из чеченских отделений МВД и скоро их отпустят. Однако эта информация оказалась неподтвержденной.

#Общество#Новости
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