Глава Северной Осетии лично контролирует поиск тети бойца Гаглоева

Posted 9 февраля 2022,, 13:48
Published 9 февраля 2022,, 13:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации NEWS.ru, пресс-служба политика в скором времени обнародуют официальный комментарий по поводу происшествия. Напомним, что ранее Гаглоев заявил в своем Instagram о пропаже тети в районе чечено-ингушской границы.
Спортсмен рассказал, что женщина возвращалась с отдыха. Она благополучно приземлилась в Грозном, однако до дома не доехала. Помимо этого, Гаглоев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, попросив его помочь с поисками тети. Также спортсмен поделился новостью с населением, проживающем в Осетии, попросив их о содействии.
Отметим, что автомобиль родственницы удалось обнаружить на чечено-ингушской границе. В машине были найдены личные вещи женщины и ее водителя, но при этом самих их не было. Гаглоев рассказал, что им также не удалось обнаружить следы и отпечатки пальцев в автомобиле.
Чуть позже распространился слух, что женщина с водителем находятся в одном из чеченских отделений МВД и скоро их отпустят. Однако эта информация оказалась неподтвержденной.