Предатель Петр Краснов: зачем на Дону делают из атамана Гитлера героя

«Он не был гражданином Советского Союза. Родиной для него являлась Российская Империя, подданным которой он был и за которую сражался в период Гражданской войны. А в те годы он был гражданином созданного казаками Всевеликого Войска Донского. Даже советская власть в приговоре относительно Краснова не вменяла ему в вину предательства Родины, а вменила ему совсем иные статьи, — отмечает Владимир Мелихов. — Более того, Краснов не возглавлял ни одного военного подразделения Вермахта и в самом Вермахте не служил. Он возглавил гражданское ведомство в Имперском министерстве восточных оккупированных территорий — Главное управление казачьих войск, задача которого состояла в обустройстве жизни казаков после их исхода из СССР вместе с отступающими частями Вермахта. Да и согласился на это он в 1944 году, практически в конце войны, после многочисленных просьб казаков. Поэтому все те люди и множество других, которые вынужденно покинули свое Отечество, — это жертвы большевистской революции и последующего террора, ею организованного и уничтожавшего абсолютно всех, кто с этой властью был не согласен».