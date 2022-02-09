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Ростовская медсестра выиграл спор у банка, поднявшего ставку по кредиту до 40%

9 февраля 08:04
Фото: azerbaijan_stockers/freepik.com
Медсестре Софье Чубарян из Ростова-на-Дону удалось спор у банка, который ей поднял ставку по кредиту, сообщает ОНФ.

Ростовчанке пришлось взять 300 тысяч рублей в банке на лечение матери, заболевшей онкологией. Она успела потратить половину суммы, после чего пациентка скончалась.

Тогда заемщица вернула банку деньги, которые у нее остались, но срок выплат не изменился. Зато ей подняли ставку с 19,5 до 39,8%.

Потребовались полгода и работа адвокатов, чтобы отстоять права ростовчанки. После поступившего заявления в прокуратуру банк аннулировал соглашение.

Ранее налоговой службе не удалось взыскать 10 миллионов рублей с ЦРБ Мясниковского района. Она требовала взыскать долги по налогам и страховым взносам.

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