Ростовская медсестра выиграл спор у банка, поднявшего ставку по кредиту до 40%

Ростовчанке пришлось взять 300 тысяч рублей в банке на лечение матери, заболевшей онкологией. Она успела потратить половину суммы, после чего пациентка скончалась.
Тогда заемщица вернула банку деньги, которые у нее остались, но срок выплат не изменился. Зато ей подняли ставку с 19,5 до 39,8%.
Потребовались полгода и работа адвокатов, чтобы отстоять права ростовчанки. После поступившего заявления в прокуратуру банк аннулировал соглашение.
Ранее налоговой службе не удалось взыскать 10 миллионов рублей с ЦРБ Мясниковского района. Она требовала взыскать долги по налогам и страховым взносам.