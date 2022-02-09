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Posted 9 февраля 2022, 15:17

Published 9 февраля 2022, 15:17

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростове на Обсерваторной рабочие уложили асфальт прямо в лужи

9 февраля 2022, 15:17
В Ростове-на-Дону рабочие уложили дорожное покрытие прямо в лужи, видеозаписи проводимых работ в редакцию RostovGazeta прислал читатель.

Инцидент, связанный с дорожными работами и с укладкой асфальта был зафиксирован на улице Обсерваторная в районе дома № 44.

«Дорожники кладут асфальт прямо в лужи. Даже не сушат», - сказал очевидец.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в 2022 году. Так, в январе в социальных сетях было распространено видео, на котором дорожники укладывали в лужи асфальт на площади Гагарина.

Ранее городские власти Ростова объявили четыре аукциона на проведение работ по ремонту городских дорог в 2022 году. За выполнение одного контракта исполнитель получит 7,5 миллиона рублей. Подрядчику предстоит снимать слой поврежденного асфальта и бетона и приводить дорожное полотно в надлежащее состояние. По итогам выполненных работ компания должна предоставлять фотоотчет.

#Политика#Новости#Видео
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