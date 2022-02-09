В Ростове на Обсерваторной рабочие уложили асфальт прямо в лужи

Posted 9 февраля 2022, 15:17
Published 9 февраля 2022, 15:17
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Инцидент, связанный с дорожными работами и с укладкой асфальта был зафиксирован на улице Обсерваторная в районе дома № 44.
«Дорожники кладут асфальт прямо в лужи. Даже не сушат», - сказал очевидец.
Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в 2022 году. Так, в январе в социальных сетях было распространено видео, на котором дорожники укладывали в лужи асфальт на площади Гагарина.
Ранее городские власти Ростова объявили четыре аукциона на проведение работ по ремонту городских дорог в 2022 году. За выполнение одного контракта исполнитель получит 7,5 миллиона рублей. Подрядчику предстоит снимать слой поврежденного асфальта и бетона и приводить дорожное полотно в надлежащее состояние. По итогам выполненных работ компания должна предоставлять фотоотчет.