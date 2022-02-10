«А врачи не в курсе»: ростовчане заявили о невозможности оформить больничный онлайн

Напомним, что с 7 февраля вступил в силу приказ, согласно которому можно решить вопросы с больничным в дистанционном формате. Изначально ростовчане обрадовались этому, но позже часть пациентов столкнулась с проблемами.
Некоторые горожане заявляют, что не могут дозвониться до поликлиник. Другие сообщают, что персонал не в курсе о такой возможности.
Местные жители заметили, что на сайтах некоторых медучреждений отсутствует возможность оформить больничный дистанционно.
«Все как обычно — позвонил в 122, там сказали, что это всего лишь красивое обещание, пока это не работает и неизвестно, заработает ли вообще. В поликлинику не дозвониться уже 30 мин на линии. В фильтр очередь человек 50, половина на улице стоит», — пожаловались ростовчане.
Вместе с этим в комментариях появились горожане, у которых все получилось и они об этом сообщили.