Дроны в Ростовской области мешают водителям выезжать на встречку

Дронов использовали на участках трасс Ростов — Семикаракорск — Волгодонск и Котельниково — Песчанокопское. Из-за них водители не перестраивались на встречку там, где это запрещено.
Рейды на региональных трассах проводятся на постоянной основе. Помогают избегать автоаварий ограждения, которые устанавливают вдоль дорог.
Также в целях обеспечения безопасности с водителями проводится информационная работа.
Ранее в Ростове с помощью видеокамер решили вычислять водителей автобусов, которые пропускают остановки.