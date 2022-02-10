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Дроны в Ростовской области мешают водителям выезжать на встречку

10 февраля 14:54
Фото: KamranAydinov/freepik.com
В Ростовской области беспилотные летательные аппараты пресекли 50 нарушений, связанных с выездом на встречку, сообщили в облправительстве.

Дронов использовали на участках трасс Ростов — Семикаракорск — Волгодонск и Котельниково — Песчанокопское. Из-за них водители не перестраивались на встречку там, где это запрещено.

Рейды на региональных трассах проводятся на постоянной основе. Помогают избегать автоаварий ограждения, которые устанавливают вдоль дорог.

Также в целях обеспечения безопасности с водителями проводится информационная работа.

Фото: donland.ru

Ранее в Ростове с помощью видеокамер решили вычислять водителей автобусов, которые пропускают остановки.

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