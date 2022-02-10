Freedom Holding Corp. нарастила выручку в полтора раза

С апреля по декабрь 2021 года активы и обязательства холдинга увеличились на $661 млн и $345 млн соответственно.Расходы выросли на $44 млн (+87%). Операционные расходы повысились на $29 млн, процентные увеличились на $14 млн, комиссионные — на $2 млн. Динамика данных показателей объясняется в первую очередь расширением деятельности холдинга и сопутствующим этому процессу ростом затрат на персонал, а также повышением процентных расходов по клиентским остаткам на банковских счетах. Кроме того, холдинг фиксирует увеличение издержек на получение краткосрочного финансирования на основе соглашений репо по ценным бумагам. Наконец, рост расходов вызван увеличением общего количества брокерских клиентов холдинга и объема проводимых ими сделок. По состоянию на 31 декабря 2021 года количество брокерских клиентских счетов холдинга достигло 370 тыс. «Freedom Holding Corp. вновь продемонстрировал сильные квартальные показатели, нарастив выручку в полтора раза. Наша группа становится все более заметным и крупным игроком на рынке США, и одна из приоритетных задач сегодня — сохранить этот статус и позитивную динамику, а также продолжить успешное развитие во всех регионах присутствия. В России холдинг представлен Банком «Фридом Финанс», одноименной инвестиционной компанией и магазином акций Freedom 24, для которых отчетный период также был весьма успешным и продуктивным. Мы считаем это закономерным результатом постоянной и слаженной работы всех компаний внутри нашей экосистемы, а также реализацией стратегии расширения бизнеса и предлагаемых услуг. Уже сегодня мы работаем над внедрением цифровой ипотеки, как это сделали наши коллеги из Казахстана, а также над digital-трансформацией бизнеса внутри группы», — прокомментировал результаты председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.