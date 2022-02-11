Эксперт заявил, что Ростовская область готова к агрессии Украины

По его словам, Украина уже месяц нагнетает ситуацию на границе с Ростовской областью, а также на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.
«На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем PR-акцию США, что Россия якобы хочет напасть на Украину и захватить ее территорию. На самом деле все наоборот, идет провокация со стороны западных спецслужб, чтобы Москва вмешалась в этот конфликт. И Россия конечно вмешается, если пойдет крупномасштабное наступление со стороны киевских военных. Мы не можем допустить, чтобы над нашими гражданами в Донецке и Луганске был произведен геноцид. Но опять же, мы не хотим войны. Затронет ли она Ростовскую область? Конечно, украинские военные не будут наступать на Ростов, но снаряды долетать до территории региона точно будут. Мы уже видели, как это уже касается Ростовской области, когда украинские спецслужбы рассылали сообщения о минировании школ и других объектов», — отметил спикер.
Политолог считает, что власти Ростовской области и других приграничных регионов России, а также различные ведомства - давно готовы к провокации со стороны западных или украинских военных.
«Конечно, еще с 2014 года, когда война в Донбассе только начиналась, то были выстроены алгоритмы действий помощи беженцам. Ведь в Ростовскую область, как и тогда, хлынет поток женщин и детей, которых придется где-то размещать. Но хочется надеяться, что здравый разум возобладает у горячих голов в Киеве и Вашингтоне и войны все-таки удастся избежать. Эскалация конфликта может для Украины стать концом ее государственности, и на этот путь она идет не сама, а под влиянием западных кураторов», — отметил кандидат наук.
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