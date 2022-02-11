Эксперт заявил, что Ростовская область готова к агрессии Украины

«На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем PR-акцию США, что Россия якобы хочет напасть на Украину и захватить ее территорию. На самом деле все наоборот, идет провокация со стороны западных спецслужб, чтобы Москва вмешалась в этот конфликт. И Россия конечно вмешается, если пойдет крупномасштабное наступление со стороны киевских военных. Мы не можем допустить, чтобы над нашими гражданами в Донецке и Луганске был произведен геноцид. Но опять же, мы не хотим войны. Затронет ли она Ростовскую область? Конечно, украинские военные не будут наступать на Ростов, но снаряды долетать до территории региона точно будут. Мы уже видели, как это уже касается Ростовской области, когда украинские спецслужбы рассылали сообщения о минировании школ и других объектов», — отметил спикер.