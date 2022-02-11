Как девственность в Ростове продают с аукциона и почему она стоит миллионы рублей

Традиция первой брачной ночи, можно сказать, уже отжила. На тех, кто решил хранить невинность и открыто об этом заявляет, часто буквально показывают пальцем и обсуждают за спиной. Хотя эксперты утверждают — многим мужчинам хотелось бы получить себе именно такую вторую половинку. И такая возможность у них есть. Невинность можно купить, правда за очень большие деньги, да и сама услуга считается аморальной и незаконной.