Как девственность в Ростове продают с аукциона и почему она стоит миллионы рублей

Традиция первой брачной ночи, можно сказать, уже отжила. На тех, кто решил хранить невинность и открыто об этом заявляет, часто буквально показывают пальцем и обсуждают за спиной. Хотя эксперты утверждают — многим мужчинам хотелось бы получить себе именно такую вторую половинку. И такая возможность у них есть. Невинность можно купить, правда за очень большие деньги, да и сама услуга считается аморальной и незаконной.
В Ростове на специализированном ресурсе более 20 девушек признались, что готовы начать интимную жизнь в обмен на материальную помощь. У каждой из них свои причины вступить на эту дорожку, но чаще всего юным особам просто хочется красивой жизни. Поэтому и оценивают право на дефлорацию иногда в немыслимые суммы, которые могут достигать десятки миллионов рублей.
Чаще всего решившим продать невинность девушкам от 20 до 25 лет, но встречаются и весталки постарше. Самой взрослой исполнилось 36 лет.
Девушки оценивают себя по-разному и чтобы хоть как-то заинтересовать потенциальных клиентов, начинают расписывать свои достижения. Хотя к 20 годам их особо и нет, особенно, если рассчитываешь только на такой вид заработка, поэтому ростовчанки указывают свои интересы.
«У меня нет вредных привычек, я не употребляю алкоголь и не курю. Люблю петь в караоке, играть в теннис. У меня никогда не было отношений, готова пройти медосмотр», — типичный рассказ девушки, которая пытается себя продать.
Некоторые девушки прикрываются благими намерениями или давят на жалость. Так, Ольга рассказала, что пошла на этот шаг, чтобы помочь родителям раздать долги. Судя по ценнику в миллион долларов, копили они их очень долго.
Еве, например, потребовалась операция, поэтому она готова отдаться за семь тысяч долларов. О своей болезни она рассказывать не стала, зато не забыла описать, как должна пройти встреча. Чем-то даже напоминает сюжет романтического фильма.
«Знакомство, ресторан, гостиница. Партнер должен быть нежным и обязательно в контрацептиве…», — так видит эту встречу Ева.
Аделина в свои 22 года заявила, что запуталась в действиях и мыслях. Поэтому она ничего лучше не придумала, как продать свою невинность.
Ростовчанка попросила семь тысяч долларов, но не объяснила, как именно деньги помогут разобраться в себе.
Еще одна девушка, которая представилась Дарьей, рассказала, что учится на актрису. Обучение у нее платное и, по ее словам, дорогостоящее, что и толкнуло ее на этот путь.
«У меня нет опыта в постели. Я просто хочу, чтобы это было максимально не больно и приятно», — заявила 20-летняя ростовчанка. Ей требуется тысяча долларов.
Ростовчанка, назвавшаяся Моникой призналась, что у нее появились мечты, которые она не в силах реализовать. Да и пытаться она не хочет, ей нужно все и сразу, поэтому себя она оценила в 850 тысяч долларов.
«Конечно, я хотела бы найти идеального мужчину и как можно скорее», — уточнила Моника.
Анна, которой исполнилось 22 года, прямо заявляет, что ставит на первое место деньги, а не чувства.
«Я предпочту деньги перспективе лишиться девственности с тем, кто мне не слишком нравится. Не хочу сожалеть о том, что разделила с ним этот особенный момент. Я достаточно долго ждала и теперь хочу поступить рассудительно», — рассказала ростовчанка.
Стоит заметить, что стоимость девушки указывают ту, которую захотят, не ориентируясь на рынок, количество предложений и желающих купить этот «товар». К примеру, как многие считают, у обычных проституток ценники примерно одинаковые и повышаются только от различных услуг или от того, как девушка за собой следит.
В нашем же случае стоимость начинается от тысячи и заканчивается миллионом долларов. Но какой-либо разницы между «этими лотами» нет.
За тысячу долларов готова начать интимную жизнь девушка по прозвищу Зефирка.
«Вредных привычек нет, рисую, учусь, люблю бывать на природе. Девственница, не имею венерический заболеваний, люблю чтобы со мной были вежливы. Свидание должно пройти в удобном для обоих месте, можно посидеть попить кофе, а после поехать в отель или к кому-нибудь домой», — предложила девушка.
Заняться аморальными вещами решила также Виктория, которая любит литературу, театр и музыку. Она надеется еще повыбирать, чтобы было максимально комфортно. Себя она оценивает в две тысячи долларов.
«Нужен разговор, в ходе которого каждый из нас поймет, возможно ли продолжение. Не так важно где, пусть это будет место, где нам просто не помешают», — отметила Виктория.
Александра называет себя целеустремленной и хочет заработать 2,5 тысячи долларов. Она добавила, что любит готовить и готова обо всем договориться после непродолжительного общения.
В Ростове проживает девушка с необычным именем Ясмина, заявляющая, что у нее не было еще мужчин. Она мечтает стать долларовым миллионером и уже понятно, каким образом. Ростовчанка рассказывает, что клиент должен быть обязательно харизматичным. Выезжать в другой город для встречи она не намерена.
Чуть скромнее «аппетиты» у девушки, называющей себя Дубайская принцесса. Она планирует заработать 200 тысяч долларов и цели ее вполне прозрачны.
«Ищу того, кто поможет выжить в этой стране. Встреча в тихом ресторане», — заявила ростовчанка. Таким образом она дала всем понять, что без 14 миллионов рублей ей в России жить будет не так уж просто.
Самой взрослой среди всех продавщиц первой ночи стала ростовчанка по имени Слава, которой уже 36 лет. Почему у нее до этого не было отношений, она не раскрывает.
Зато она посчитала нужным указать, что любит пиво с пиццей. Себе она ищет адекватного человека, у которого есть лишние две тысячи долларов.
Около 100 тысяч долларов хочет получить 30-летняя ростовчанка Владлена, которая решила о себе ничего не рассказывать. Всем же остальным дивам примерно от 20 до 25 лет.
В Сети даже устраивают аукционы, в рамках которых девушки публикуют свои анкеты, называют цену и далее потенциальные клиенты делают ставки. Только, если в настоящих аукционах ценятся предметы старины, то здесь все наоборот, чем моложе, тем лучше.
Покупатели видят возраст, а также краткое описание. На фотографиях лица закрыты, изображения становятся доступны позднее.
Операция по восстановлению девственности называется гименопластика и проводится она повсеместно. Существует два вида подобных медицинских манипуляций — временная и трехслойная гименопластика.
В первом случае подразумевается восстановление целостности девственной плевы максимум на пять-семь дней. Такое вмешательство выполняется под местной анестезией, на всю процедуру уходит около 15 минут. После временной гименопластики пациентка не нуждается в каком-либо лечении, и может покинуть клинику сразу после процедуры. А шовный материал рассасывается самостоятельно.
Трехслойная гименопластика подразумевает истинное восстановление целостности самой девственной плевы. Но для этого уже придется пройти обследование, а после операции приходить на осмотры.
Что касается стоимости, то в среднем временная гименопластика обойдется в 10 тысяч рублей, постоянная — в 30 тысяч рублей.
Врач одной из ростовских клиник рассказал, что, если операция сделана профессионалом, то другой специалист не сможет определить, что она была проведена. Есть предприимчивые девушки, которые таким образом обманывают своих возлюбленных или клиентов, постоянно проходя эту процедуру.
Некоторые девушки в силу своего возраста и отсутствия опыта считают, что большие деньги могут «упасть с небес» без особых усилий. Они пытаются продать единственное, что у них пока есть, но чаще всего вместо богатства получают серьезные проблемы, в том числе и с законом.
Мало того, что подобная торговля незаконна, так это может негативно сказаться на здоровье. Из-за чего расплачиваться придется всю жизнь.
Информацией, что кто-то откликнулся на предложения ростовчанок и действительно купил их «товар» - корреспондент RostovGazeta не располагает. Так что возможно, что это лишь просто желание заработать денег, у которого нет перспективы на воплощение и потенциальных клиентов.