«Полезный для ростовчан». Юрист пояснила законопроект о самообороне в своем доме

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил на заседании 7 февраля с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, родственников и близких, если в их жилье незаконно проникли недоброжелатели. Корреспондент RostovGazeta пообщался с ростовскими юристами и выяснил, насколько актуален будет такой закон для Ростовской области.
«По всей видимости, необходимость такого законопроекта возникла в свете последних событий из-за нападений и убийств в домах известных людей по всей России», — рассказывает юрист Оксана Малюта.
По словам юриста, пока непонятно, как данный способ будет работать на практике и как будет обосновываться тот факт, что не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно несоответствующих характеру и опасности посягательства как о том говорит ст. 37 УК РФ. Неясным остаётся и сам факт, как собственник жилья, на которого произошло покушение, будет доказывать, что это покушение действительно произошло и что он применил необходимые приёмы самообороны.
«Может, это и нужный законопроект, если он будет качественно проработан и позволит избежать коллизий на практике. Для Ростова, считаю, что данный законопроект оказался бы полезным. Он должен предусматривать разрешение применения оружия у граждан в целях необходимой самообороны. Но применение оружия должно быть строго регламентировано. Законопроект не должен допустить бесконтрольное ношение и применение оружия, а также не должен увеличить уровень преступности», — считает юрист.
Спикер рассказала, что в Ростове периодически происходят убийства бизнесменов, предпринимателей, криминальных авторитетов и обычных граждан. Часто происходят домашние убийства на почве бытовой ревности, бытовых ссор.
«Да, самооборона нужна, и она должна быть правильной и вынужденной. И только в таком случае в судебных разбирательствах суд должен учитывать поведение, мотивы обороняющегося лица и оправдывать его. А может законопроект предусмотрит оправдание лиц, применивших необходимую самооборону, на стадии следствия. Хотя, пока неясно как это можно воплотить на практике. Поскольку зачастую те, кто применяет сейчас самооборону, оказываются впоследствии не потерпевшими, а обвиняемыми. Очень много вопросов с новым законопроектом», — говорит спикер.
Ранее RostovGazeta писала о том, что полицейские в Ростове жестоко избили задержанного и травили его газовым баллончиком.