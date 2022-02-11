«Полезный для ростовчан». Юрист пояснила законопроект о самообороне в своем доме

По словам юриста, пока непонятно, как данный способ будет работать на практике и как будет обосновываться тот факт, что не было допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно несоответствующих характеру и опасности посягательства как о том говорит ст. 37 УК РФ. Неясным остаётся и сам факт, как собственник жилья, на которого произошло покушение, будет доказывать, что это покушение действительно произошло и что он применил необходимые приёмы самообороны.