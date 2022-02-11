Российские ветеранские организации одобрили предложения Путина по безопасности

Posted 11 февраля 2022, 19:33
Published 11 февраля 2022, 19:33
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
В заявлении говорится от имени ветеранских организаций России. Они заявляют, что офицерский корпус действующего состава России, в запасе и в отставке, во все времена будет оставаться становым хребтом великого Отечества, объединяя самых лучших представителей всех народов РФ, которые посвятили свои жизни служению Родине. Об этом пишет regnum.ru.
Также в заявлении сказано о том, что ветераны ВОВ, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, которые выполняют задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, также обеспокоены деятельностью США и НАТО в Европе, которая несет угрозу военной безопасности России.
Следующим пунктом заявления было стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО. Это критическая черта для коренных интересов безопасности Европы, в том числе и для России, Украины, Белоруссии. Также ветераны заявляют о своей поддержке в ситуации с США и НАТО.
Кроме этого, ветераны в заявлении отметили, что считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о том, что необходимо юридически закрепить договоренность о неразмещении США и странами НАТО систем вооружений, которые угрожают РФ, на территории любых соседних стран, которые входят или не входят в Североатлантический альянс.
Ветеранские организации призывают ветеранов ВС, правоохранительных органов, участников боевых действий сплотиться ради будущего страны.
Данное заявление было подписано руководителями ведущих ветеранских организаций РФ: председателем совета ОООВ ВС РФ генералом армии В. Ф. Ермаковым, председателем Российского союза ветеранов генералом армии М. А. Моисеевым, председателем Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Э. В. Тодуа и др.