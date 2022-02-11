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Posted 11 февраля 2022, 19:33

Published 11 февраля 2022, 19:33

Modified 18 сентября 2022, 14:46

Updated 18 сентября 2022, 14:46

Российские ветеранские организации одобрили предложения Путина по безопасности

Российские ветеранские организации одобрили предложения Путина по безопасности

11 февраля 2022, 19:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России руководители ведущих ветеранских организаций опубликовали заявление о поддержке предложений президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности государства. Документ разместили на порталах этих организаций.

В заявлении говорится от имени ветеранских организаций России. Они заявляют, что офицерский корпус действующего состава России, в запасе и в отставке, во все времена будет оставаться становым хребтом великого Отечества, объединяя самых лучших представителей всех народов РФ, которые посвятили свои жизни служению Родине. Об этом пишет regnum.ru.

Также в заявлении сказано о том, что ветераны ВОВ, Вооруженных сил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, которые выполняют задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, также обеспокоены деятельностью США и НАТО в Европе, которая несет угрозу военной безопасности России.

Следующим пунктом заявления было стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО. Это критическая черта для коренных интересов безопасности Европы, в том числе и для России, Украины, Белоруссии. Также ветераны заявляют о своей поддержке в ситуации с США и НАТО.

Кроме этого, ветераны в заявлении отметили, что считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о том, что необходимо юридически закрепить договоренность о неразмещении США и странами НАТО систем вооружений, которые угрожают РФ, на территории любых соседних стран, которые входят или не входят в Североатлантический альянс.

Ветеранские организации призывают ветеранов ВС, правоохранительных органов, участников боевых действий сплотиться ради будущего страны.

Данное заявление было подписано руководителями ведущих ветеранских организаций РФ: председателем совета ОООВ ВС РФ генералом армии В. Ф. Ермаковым, председателем Российского союза ветеранов генералом армии М. А. Моисеевым, председателем Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Э. В. Тодуа и др.

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