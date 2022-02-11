Российские ветеранские организации одобрили предложения Путина по безопасности

Кроме этого, ветераны в заявлении отметили, что считают полностью обоснованными требования России к коллективному Западу о том, что необходимо юридически закрепить договоренность о неразмещении США и странами НАТО систем вооружений, которые угрожают РФ, на территории любых соседних стран, которые входят или не входят в Североатлантический альянс.