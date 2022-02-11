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Санкт-Петербург готовится к проведению финала Лиги чемпионов согласно графику

11 февраля 13:28
Фото: pxhere.com
По словам функционера, со стороны проверяющих, посетивших город и стадион, не было практически никаких нареканий. Отдельно гости отметили газон, находящийся в прекрасном состоянии даже в феврале благодаря уникальной конструкции арены, обладающей раздвижной крышей.

Кроме того, существует тесное взаимодействие с городскими властями по самым разным вопросам, включающим логистику, волонтерство и другие моменты.

Об этом сообщил глава оргкомитета мероприятия Алексей Сорокин, - сообщает "Советский спорт" со ссылкой на "РИА Новости".

Добавим, что у города уже есть богатый опыт проведения крупных международных турниров, последним из которых был футбольный чемпионат Европы в 2021 году. Тогда Питер принял четыре матча, из которых три были поединками группового этапа и один - 1/8 финала. Также организаторы заявили, что рассчитывают на стопроцентную посещаемость финала, несмотря на то, что действующие ограничения в северной столице предписывают заполнять трибуны лишь наполовину.

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