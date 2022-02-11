Санкт-Петербург готовится к проведению финала Лиги чемпионов согласно графику

Добавим, что у города уже есть богатый опыт проведения крупных международных турниров, последним из которых был футбольный чемпионат Европы в 2021 году. Тогда Питер принял четыре матча, из которых три были поединками группового этапа и один - 1/8 финала. Также организаторы заявили, что рассчитывают на стопроцентную посещаемость финала, несмотря на то, что действующие ограничения в северной столице предписывают заполнять трибуны лишь наполовину.