«Типичный спальник»: чего не должно быть на месте старого аэропорта в Ростове

Posted 11 февраля 2022, 20:59
Published 11 февраля 2022, 20:59
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Вторая жизнь
В 2022 году в Ростове начнут застройку старого аэропорта. Основным застройщиком выступает ООО «Аэро-Сити», принадлежащая Виктору Вексельбергу. О том, как планируется использовать территорию аэропорта сRostovGazeta рассказали урбанисты Артемий Зайцев и Даниил Светличный.
«На территории Старого аэропорта площадью 3, 5 миллиона квадратных метров предлагают построить ровно столько же квадратных метров помещений, то есть в соотношении 1:1. Жилые помещения составят всего 2,1 миллиона квадратных метров, то есть 60%. 400 тысяч метров — под общественно-деловую застройку», — говорит администратор ресурса «Урбанистика –Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев.
В начале губернатор Василий Голубев озвучил решение правительства РФ выделить Ростовской области 7,2 миллиарда рублей на реновацию территории старого аэропорта.
«Больше всего сил в разработку концепции застройки территории старого аэропорта вложил, я считаю, Южный градостроительный центр Сергея Трухачёва. Именно эту концепцию и стоит обсуждать как наиболее перспективную. На территории предлагается построить жилые кварталы, коммерцию и социальные объекты», — рассказывает урбанист объединения по сохранению исторического наследия Ростова-на-Дону «МойФасад» Даниил Светличный.
Сильные стороны проекта
Даниил выделяет помимо достоинств и недостатки у этого проекта.
Среди «плюсов» плотность застройки: район должен получиться плотным, не хуже Северного. По словам урбаниста «МойФасад», кроме ЖК застройщик планирует разместить здесь коммерческие здания, количество рабочих мест в которых будет примерно равно числу трудоспособного населения, которое поселится на территории старого аэропорта. Это же решение поможет решить проблему пробок в центр города. Также уже готов план трамвайной линии к новому району, она пройдет по бывшей взлетно-посадочной полосе до самого конца города. А в здании аэропорта разместится пригородный автовокзал.
Минусы Даниил Светличный перечислил не менее подробно. В числе первых: в концепции застройки указано всего несколько улиц, проходящих сквозь новый район. Плотную улично-дорожную сеть организовать сложно, потому что с северной стороны район граничит с длинной рощей, почти не имеющей проездов, а с южной — с микрорайоном «Вересаево» и Александровкой, где дома построены вообще без сякой логики и дорогу проложить там невозможно. По словам урбаниста, необходимо предусмотреть больше транзитных направлений через новый район, которые могут быть продлены в будущем. Недовольство у эксперта вызвала и двухуровневая развязка с множеством кольцевых пересечений. Надобности в этом месте в ней нет, с этими же задачами смогут справиться и обычные перекрестки.
Самой главной проблемой урбанист считает то, что Концепция не учитывает проект Центра экологических инициатив, посвященный высокоскоростной железнодорожной магистрали, проходящей через Ростов.
«По ветке в новый аэропорт должны ходить не только аэроэкспрессы, но и многие пассажирские поезда. Эту ветку надо рассматривать как обход Новочеркасска с перспективой реорганизации под ВСМ. Участок обязательно должен быть транзитный и соединен примерно в Сулине с главных ходом, иначе аэроэкспрессы будут возить воздух, а проект не окупится. Так вот, по задумке этот участок пути должен пройти мимо ТЦ Мега через территорию старого аэропорта и спуститься ко главному ходу в области о. п. Развилка. На территории нового района должен появиться вокзал. Там же организовался бы идеальный пересадочный узел: вокзал высокоскоростной магистрали, трамвай и новый пригородный автовокзал. Железнодорожная ветка через территорию застройки очень важна и о ней сейчас нужно говорить, но об этом ничего не сказано в предлагаемой концепции», — возмущается Даниил Светличный.
На транспортную проблему при застройке старого аэропорта обращает внимание и Артемий Зайцев. Он переживает, что застройщик может попросту забыть про Аксай.
«Если Вексельберг спланирует территорию так, что из Аксая не будет новых дорог и трамвая в старый аэропорт, то могут случиться большие пробки на Шолохова. А жители Аксая могут оказаться отрезаны от Ростова-на-Дону аналогично, как жители Мытищ от Москвы. Я бы очень не хотел, чтобы жители Аксая оказались „замкадышами“ из-за того, что про них забыли. Поэтому мне нравится проект, где архитекторы предложили сделать дороги вокруг Старого аэропорта, вместо того, чтобы делать дороги внутри района, как предлагалось изначально в презентации 2018 года», — высказывает свою точку зрения Артемий Зайцев.
В Норвегии — парк, а нам?
Об иностранном опыте упоминает Даниил Светличный. По его словам, в Осло, столице Норвегии, вместо старого аэропорта создали огромный парк.
«Я считаю, что этот вариант нам не подходит. Во-первых, рядом уже есть огромная роща, во-вторых, в новом районе должен быть достаточно озелененный бульвар и небольшой парк, созданный в северо-восточной части. Там уже растет много больших деревьев», — уточняет Даниил.
Саратов и Новосибирск, как и Ростов, тоже собираются застроить территорию старых аэропортов многоквартирными домами и социальными объектами. Территорией старого аэропорта занимается не город, а правительство Ростовской области. Поэтому есть надежда, что постараются сделать хорошо. Учитывая масштаб проекта, это не будет просто ЖК, — заключает Зайцев.
Светличный добавляет: «Идеальным вариантом будет строительство абсолютно автономного района с жилой, социальной и коммерческой застройкой. С хорошим озеленением, с велоинфраструктурой, со множеством транзитных улиц и хорошей обеспеченностью общественным транспортом, в том числе высокоскоростной магистралью. Чем дальше концепция застройки будет отходить от этого описания, тем больше район будет отдаляться от звания „комфортного и современного“ в сторону типичного спальника где-то на окраине».