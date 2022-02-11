«Типичный спальник»: чего не должно быть на месте старого аэропорта в Ростове

«По ветке в новый аэропорт должны ходить не только аэроэкспрессы, но и многие пассажирские поезда. Эту ветку надо рассматривать как обход Новочеркасска с перспективой реорганизации под ВСМ. Участок обязательно должен быть транзитный и соединен примерно в Сулине с главных ходом, иначе аэроэкспрессы будут возить воздух, а проект не окупится. Так вот, по задумке этот участок пути должен пройти мимо ТЦ Мега через территорию старого аэропорта и спуститься ко главному ходу в области о. п. Развилка. На территории нового района должен появиться вокзал. Там же организовался бы идеальный пересадочный узел: вокзал высокоскоростной магистрали, трамвай и новый пригородный автовокзал. Железнодорожная ветка через территорию застройки очень важна и о ней сейчас нужно говорить, но об этом ничего не сказано в предлагаемой концепции», — возмущается Даниил Светличный.