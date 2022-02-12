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Posted 12 февраля 2022, 10:55

Published 12 февраля 2022, 10:55

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Ростовчане раскритиковали введенную комиссию при оплате газа

12 февраля 2022, 10:55
Жителей Ростова-на-Дону возмутила комиссия, которую стали брать при оплате квитанции за потребленный газ, заявили они в соцсетях.

В феврале абоненты, попытавшиеся оплатить услугу, столкнулись с дополнительными тратами. Дело в том, что начали брать комиссию.

Первоначально люди подумали, что это ошибка, которую исправят. Но в ресурсоснабжающей компании уточнили, что все правильно и комиссию теперь должны платить абоненты.

Это связано с постановлением правительства РФ и ФАС. Местные жители в соцсетях раскритиковали нововведения, заявив, что дополнительные деньги с них берут просто так.

«Платим комиссию за то, что платим деньги. Уже не знают, как еще заработать на людях», — заявили жители региона.

Ранее ростовчане раскритиковали запрет на встречи выпускников.

#Экономика#Новости
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