Ростовчане раскритиковали введенную комиссию при оплате газа

Posted 12 февраля 2022, 10:55
Published 12 февраля 2022, 10:55
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
В феврале абоненты, попытавшиеся оплатить услугу, столкнулись с дополнительными тратами. Дело в том, что начали брать комиссию.
Первоначально люди подумали, что это ошибка, которую исправят. Но в ресурсоснабжающей компании уточнили, что все правильно и комиссию теперь должны платить абоненты.
Это связано с постановлением правительства РФ и ФАС. Местные жители в соцсетях раскритиковали нововведения, заявив, что дополнительные деньги с них берут просто так.
«Платим комиссию за то, что платим деньги. Уже не знают, как еще заработать на людях», — заявили жители региона.
Ранее ростовчане раскритиковали запрет на встречи выпускников.