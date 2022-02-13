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На Дону коэффициент распространения COVID-19 упал на фоне рекордной заболеваемости

13 февраля 05:35
Фото: pixabay
В Ростовской области начал снижаться коэффициент распространения коронавируса, несмотря на рекордную заболеваемость, заявили в облправительстве.

Ежедневно в регионе подтверждают около 4,4 тысячи случаев коронавируса. Это самые большие показатели за все время.

Вместе с этим коэффициент распространения коронавируса падает. Сейчас он составляет 1,4, что удивляет местных жителей в соцсетях.

С начала пандемии заразились 258402 человека, вылечились 196 тысяч пациентов. Скончались из-за коронавируса 10,1 тысячи граждан.

До этого глава регионального Минздрава Юрий Кобзев заявил о заполненных стационарах в Ростовской области пациентами без прививки.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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