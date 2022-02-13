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Пьяные военные ВСУ устроили стрельбу в поселке рядом с границей Ростовской области

13 февраля 12:56
Фото: pixabay
Неизвестные люди в военной форме устроили стрельбу в подконтрольном Киеву населенном пункте Гранитное, который расположен в 30 километрах от границы с Ростовской области, сообщили очевидцы одному из телеграм-каналов.

По предварительной информации, перестрелка началась сегодня утром, 13 февраля, рядом с кафе. Сообщается о двух погибших и двух раненных.

По словам очевидцев инцидента, двое военных, по причине которых произошел вооруженный конфликт, находились в состоянии алкогольного опьянения.

При этом причина конфликта не сообщается.

Ранее представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали обстрел украинскими военными двух населенных пунктов, расположенных в 70 километрах от границы Ростовской области. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и орудий стрелкового боя по Лозовому и Веселое.

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