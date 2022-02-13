Пьяные военные ВСУ устроили стрельбу в поселке рядом с границей Ростовской области

Ранее представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали обстрел украинскими военными двух населенных пунктов, расположенных в 70 километрах от границы Ростовской области. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов и орудий стрелкового боя по Лозовому и Веселое.