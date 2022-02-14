Адвокат рассказал, когда учитель может применить силу к ученику

Корреспонденты NEWS.ru пишут о том, что учитель может прибегнуть к силе, если действия подопечного несут потенциальную угрозу здоровью или жизни его самого или других учеников. Силовые методы допустимы также в случаях, когда неуправляемые дети угрожают сами себе, отметил адвокат.