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Posted 14 февраля 2022,, 16:46

Published 14 февраля 2022,, 16:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Адвокат рассказал, когда учитель может применить силу к ученику

Адвокат рассказал, когда учитель может применить силу к ученику

14 февраля 2022, 16:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Педагоги не обладают правом на применение физической силы в отношении своих учеников. Об этом заявил член альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков. Подобное вмешательство допустимо лишь в исключительных случаях, подчеркнул эксперт.

Корреспонденты NEWS.ru пишут о том, что учитель может прибегнуть к силе, если действия подопечного несут потенциальную угрозу здоровью или жизни его самого или других учеников. Силовые методы допустимы также в случаях, когда неуправляемые дети угрожают сами себе, отметил адвокат.

В случае необходимости успокоить ребенка педагог обязан привлекать его родителей либо законных представителей. Если это не помогает, нужно обращаться за помощью к членам комиссий по делам несовершеннолетних или к представителям других уполномоченных органов, находящихся в ведении МВД России, резюмировал Владислав Песков.

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