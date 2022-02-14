Плюсовую температуру и солнце прогнозируют в Ростовской области в середине февраля

Posted 14 февраля 2022, 06:40
Published 14 февраля 2022, 06:40
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Отмечается, что в понедельник, 14 февраля, в регионе не будет существенных осадков. Однако из-за ночных заморозков этот день станет самым холодным на неделе. Местами ночью и утром возможен туман и изморозь.
Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов, по югу Ростовской области - до плюс девяти градусов.
С 15 февраля синоптики прогнозируют потепление до плюс семи градусов. Будет солнечно. К концу недели ожидаются осадки в виде дождя.
Ранее спасатели предупредили ростовчан о похолодании в ночь на 14 февраля до -14 градусов. В ночные и утренние часы возможна гололедица на дорогах.