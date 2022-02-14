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Posted 14 февраля 2022, 06:40

Published 14 февраля 2022, 06:40

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Плюсовую температуру и солнце прогнозируют в Ростовской области в середине февраля

14 февраля 2022, 06:40
Переменную облачность и температуру воздуха до плюс семи градусов обещают синоптики жителям Ростовской области с 14 по 20 февраля, об этом говорится в прогнозе регионального отделения Гидрометцентра.

Отмечается, что в понедельник, 14 февраля, в регионе не будет существенных осадков. Однако из-за ночных заморозков этот день станет самым холодным на неделе. Местами ночью и утром возможен туман и изморозь.

Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов, по югу Ростовской области - до плюс девяти градусов.

С 15 февраля синоптики прогнозируют потепление до плюс семи градусов. Будет солнечно. К концу недели ожидаются осадки в виде дождя.

Ранее спасатели предупредили ростовчан о похолодании в ночь на 14 февраля до -14 градусов. В ночные и утренние часы возможна гололедица на дорогах.

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