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Потери населения в Ростовской области от оккупации назвали на суде по геноциду

14 февраля 12:27
Фото: donland.ru
В Ростовской области во время войны в период немецко-фашисткой оккупации погибли 761 тысяча человек, заявил представитель ЮФУ Мария Пономарева.

Напомним, что суд начал рассматривать дело о признании геноцида жителей региона во время ВОВ. Предполагается, что во время войны фашисты массового убивали мирное население.

На прошедшем заседании прозвучало, что с 1941 по 1943 годы погибли более 740 тысяч жителей области. Фашисты принесли 13 миллиардов рублей ущерба экономике.

«Во время режима оккупации у людей отбирали все самое ценное. Молодых людей забирали на принудительные работы в Германии», — прозвучало на заседании.

Отмечается, что расстрелы мирного населения продолжались все это время. За любое неповиновение людей избивали и убивали.

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