Потери населения в Ростовской области от оккупации назвали на суде по геноциду

Напомним, что суд начал рассматривать дело о признании геноцида жителей региона во время ВОВ. Предполагается, что во время войны фашисты массового убивали мирное население.
На прошедшем заседании прозвучало, что с 1941 по 1943 годы погибли более 740 тысяч жителей области. Фашисты принесли 13 миллиардов рублей ущерба экономике.
«Во время режима оккупации у людей отбирали все самое ценное. Молодых людей забирали на принудительные работы в Германии», — прозвучало на заседании.
Отмечается, что расстрелы мирного населения продолжались все это время. За любое неповиновение людей избивали и убивали.