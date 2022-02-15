Ещё десять жителей Ростовской области умерли от COVID-19

Posted 15 февраля 2022, 09:18
Published 15 февраля 2022, 09:18
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 68 до 86 лет и пятеро мужчин в возрасте от 68 до 87 лет. У всех пациентов имелись хронические заболевания.
За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 10180 жителей Ростовской области.
За последние сутки в регионе было проведено 4611 исследований на коронавирусную инфекцию. Выявлен 4041 новый случай заражения. За весь период наблюдения в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 270 879 жителей региона.
Ранее был опубликован список новых ограничений, которые будут действовать в Ростове, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, ужесточаются санитарные требования в общественном транспорте и образовательных организациях.