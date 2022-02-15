«Приезжайте вонь понюхать»: жители Западного в Ростове жалуются на химозный запах

Posted 15 февраля 2022, 13:10
Published 15 февраля 2022, 13:10
Modified 18 сентября 2022, 14:46
Updated 18 сентября 2022, 14:46
Жители микрорайона Левенцовка рассказывают, что впервые за семь лет в Ростове в этом году была аномальная погода. Больше месяца направление ветра оставалось неизменным, что позволило им подышать свежим воздухом, не ощущая ужасную химическую вонь. Однако их радость была недолгой.
Ростовчане рассказывают, что за долгие годы «звучания ароматов» уже научились различать источники вони, которых на Левенцовке оказалось много. В частности, сейчас жители ЖК «Западная резиденция» приглашают всех желающих приехать «вонь понюхать», которая снова сгустилась в районе их домов.
«Первый источник отвратительного запаха — полигон на Машиностроительном, который до сих пор не рекультивирован. Второй — предприятие „Меринос“. Но есть и еще минимум два источника лакокрасочной и нефтехимической вони на промзоне, которые до сих пор не идентифицированы. С ними тоже надо разбираться, но Минприроды не выявила там конкретного виновника», — поясняет Алексей Берешпалов.
Он добавляет, что многочисленные жалобы жителей района на деятельность «Мериноса», как и выявленные на предприятии нарушения, не привели к ожидаемому результату.
«Ответом на волну наших жалоб стал еще более сильный гул „Мериноса“. Две недели этот гул не прекращался, доходил до 80-и децибел и днем, и ночью, — говорит Берешпалов. — Это было в июле, что породило последнюю волну жалоб. Далее пока шли проверки, они осторожничали. То посреди ночи гудели, то в выходные дни и недолго, но несмотря на это проведенные замеры фиксировали нарушения предельно допустимых уровней. А после суда 27 декабря они успокоились. И снова продолжили работу, как прежде. Мы это ощутили в конце декабря. Затем полтора месяца был западный ветер, при котором их гул в жилых кварталах невысок. Но после смены ветра на восток-северо восток в воскресенье, сильный гул появился снова. В ночь со вчера на сегодня он колебался в районе 65 децибел».
Нефтяное озеро
Собственники квартир в Левенцовке отмечают, что пока проживающие в северной части микрорайона страдают от гула и ядовитой вони, жители «южного» направления ощущают похожий запах от озера с нефтехимией.
«С западной стороны возле ТЭЦ остались с советских времен брошенные емкости, которые представляют собой открытые бетонные бассейны. Для чего они предназначены — непонятно. Один из них заполнен неизвестными нефтепродуктами, уровень которых не испаряется уже на протяжении многих лет. Эта жижа источает сильный, резкий запах, который ветром разносится до трех километров. С 2019 года среди чиновников идут бесконечные споры о том, кто должен, за счет кого, ликвидировать эту емкость. Но никаких действий не происходит», — отмечает Алексей Берешпалов.
Местные жители рассказывают, что на протяжении десяти лет до 2017 года они вели борьбу против незаконного производства. Ведь здесь, в жилой зоне, бизнесмен отладил изготовление рубероида кустарным способом. Результатом его деятельности стала вонь на километры в округе. И никакой реакции на жалобы людей за все это время не было.
Но в 2017 году случилось чудо. Бизнесмена посадили, а предприятие закрыли по предписанию суда.
«Оставшиеся сотрудники вывезли с предприятия химические отходы. И вылили их в овраг возле ТЭЦ. Тогда же, появилось это „нефтяное озеро“. Потом уже чиновники присыпали овраг землей, а жижа с нефтепродуктами в цистерне так и осталась. До сих пор, и из оврага, и от емкости идет ядовитый запах, от которого страдают проживающие на юге Левенцовки, — говорит Алексей Берешпалов. — Однако теперь рядом с емкостями поставили асфальтовый завод. Началась знакомая всем история. Люди жалуются на вонь завода, на „нефтяное озеро“, на незаконную свалку возле ТЭЦ. Но кто конкретно виноват в появлении отвратительного запаха — не понять».