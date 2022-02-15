«Приезжайте вонь понюхать»: жители Западного в Ростове жалуются на химозный запах

«Ответом на волну наших жалоб стал еще более сильный гул „Мериноса“. Две недели этот гул не прекращался, доходил до 80-и децибел и днем, и ночью, — говорит Берешпалов. — Это было в июле, что породило последнюю волну жалоб. Далее пока шли проверки, они осторожничали. То посреди ночи гудели, то в выходные дни и недолго, но несмотря на это проведенные замеры фиксировали нарушения предельно допустимых уровней. А после суда 27 декабря они успокоились. И снова продолжили работу, как прежде. Мы это ощутили в конце декабря. Затем полтора месяца был западный ветер, при котором их гул в жилых кварталах невысок. Но после смены ветра на восток-северо восток в воскресенье, сильный гул появился снова. В ночь со вчера на сегодня он колебался в районе 65 децибел».