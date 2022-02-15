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Власти Новосибирска подготовят проект новой авторазвязки в районе Матвеевки к апрелю

15 февраля 12:58
Фото: pxhere.com
В Новосибирске парламентарии городского совета в понедельник, 14 февраля, обсуждали строительство новой, двухуровневой автомобильной развязки в районе Матвеевки. В ходе обсуждения городской парламент пришел к единому решению, согласно которому проект и смета должны быть завершены до 31 марта.

Как сообщает infox.ru, об этом написали “Новосибирские новости” со ссылкой на комментарий заместителя мэра по городскому хозяйству Олега Клемешова.

Мэр Новосибирска Александр Локоть, в свою очередь, заявил, что строительные работы стартуют сразу после того, как чиновники ознакомятся с проектно-сметной документацией. Глава города подчеркнул, что финансовых возможностей городской казны для обустройства новой развязки хватает, а реализация самого проекта является посильной задачей.

Проблема выезда на Старое шоссе из Первомайского района обсуждалась долгое время. Строительство плоской развязки уже никак не поможет улучшить ситуацию, поэтому в ходе обсуждений градоначальники предложили возвести эстакаду. Такая инициатива будет реализована в рамках проекта Академгородок 2.0, воплощение которого лично контролирует губернатор Новосибирской области.

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