Власти Новосибирска подготовят проект новой авторазвязки в районе Матвеевки к апрелю

Как сообщает infox.ru, об этом написали “Новосибирские новости” со ссылкой на комментарий заместителя мэра по городскому хозяйству Олега Клемешова.
Мэр Новосибирска Александр Локоть, в свою очередь, заявил, что строительные работы стартуют сразу после того, как чиновники ознакомятся с проектно-сметной документацией. Глава города подчеркнул, что финансовых возможностей городской казны для обустройства новой развязки хватает, а реализация самого проекта является посильной задачей.
Проблема выезда на Старое шоссе из Первомайского района обсуждалась долгое время. Строительство плоской развязки уже никак не поможет улучшить ситуацию, поэтому в ходе обсуждений градоначальники предложили возвести эстакаду. Такая инициатива будет реализована в рамках проекта Академгородок 2.0, воплощение которого лично контролирует губернатор Новосибирской области.