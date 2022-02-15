Власти Новосибирска подготовят проект новой авторазвязки в районе Матвеевки к апрелю

Мэр Новосибирска Александр Локоть, в свою очередь, заявил, что строительные работы стартуют сразу после того, как чиновники ознакомятся с проектно-сметной документацией. Глава города подчеркнул, что финансовых возможностей городской казны для обустройства новой развязки хватает, а реализация самого проекта является посильной задачей.