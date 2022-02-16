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Новый «Человек-паук» вошел в топ-3 самых кассовых фильмов в истории проката в США

16 февраля 13:29
Фото: piqsels.com
Сумма, которую собрал фильм «Человек-паук: Нет пути домой» в прокате в США составила $769 млн. Фильм опередил по кассовым сборам блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Как пишет 360tv.ru со ссылкой на сайт Deadline, результат на $400 тысяч опередил сборы «Аватара». Новая кинокартина с Томом Холландом в главной роли преодолел отметку в $760 млн всего за два месяца после начала проката. «Аватар» приблизился к таким показателям через 9 месяцев, а также за счет повторного релиза в 2010 году.

В данный момент фильм «Человек-паук: Нет пути домой» занимает третью строчку рейтинга по кассовым сборам в США за всю историю проката. Фильм опережают только «Мстители: Финал» и «Звездные войны: Пробуждение силы». Первый собрал в прокате $858 млн, второй — $936 млн.

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