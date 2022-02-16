«Россети Юг» отремонтируют 1,7 тысячи километров линий электросетей в ЮФО и Калмыкии

В энергоснабжающей компании рассказали, что в 2022 году ремонт проведут на 1,7 тысячи километрах линий электропередачи, при этом ремонтники приведут в порядок участки с низким и средним классами напряжения.
В частности это будут линии от шести до 10 килоВольт, которые поставляют электричество в населенные пункты, а также сети с напряжением 0,4 килоВольта, служащие источником подключения для бытового использования и поставок электричества предприятиям малого и среднего бизнеса. При этом в компании уточнили, что на эти сети приходится 80% общей протяженности линий «Россети Юг», а потому очень важно обеспечивать бесперебойную работу этих сетей, подверженных влиянию внешних факторов и ненастий.
Согласно плану, в течение 2022 года «Россети Юг» отремонтируют 847 километров линий в Ростовской области, в Астраханской области восстановят 609 километров сетей, на территории Волгоградской области ремонтники будут приводить в порядок 216 километров линий электропередачи. Меньше всего работ проведут в Калмыкии, там ремонт необходим 77 километрам электросетей. По предварительным расчетам, ремонтникам потребуется 569 километров провода и замена более пяти тысяч опор, кроме того организация установит свыше 25 тысяч новых изоляторов, что обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии жителям юга России.
Напомним, годом ранее «Россети Юг» полностью отремонтировали линии электропередачи низкого и среднего напряжения. Для этого потребовалось провести работы на 2,5 тысяч километрах воздушных линий электроснабжения.