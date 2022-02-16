«Россети Юг» отремонтируют 1,7 тысячи километров линий электросетей в ЮФО и Калмыкии

В частности это будут линии от шести до 10 килоВольт, которые поставляют электричество в населенные пункты, а также сети с напряжением 0,4 килоВольта, служащие источником подключения для бытового использования и поставок электричества предприятиям малого и среднего бизнеса. При этом в компании уточнили, что на эти сети приходится 80% общей протяженности линий «Россети Юг», а потому очень важно обеспечивать бесперебойную работу этих сетей, подверженных влиянию внешних факторов и ненастий.