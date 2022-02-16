В Ростовской области 45 малоимущих семей смогут бесплатно отправить детей в лагерь

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки вплоть до третьего марта. Победителя определят члены конкурсной комиссии. Он должен будет предоставить на летний период 2022 года 45 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, которые расположены в Ростовской области.