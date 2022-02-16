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Posted 16 февраля 2022,, 08:37

Published 16 февраля 2022,, 08:37

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области 45 малоимущих семей смогут бесплатно отправить детей в лагерь

16 февраля 2022, 08:37
Отдел социальной защиты населения администрации Милютинского района Ростовской области решил купить путевки в оздоровительные лагеря для подростков из бедных семей.

На путевки потратят свыше 1,4 миллиона рублей. Об этом информирует «КП-Ростов».

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки вплоть до третьего марта. Победителя определят члены конкурсной комиссии. Он должен будет предоставить на летний период 2022 года 45 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, которые расположены в Ростовской области.

Финансирование закупки проходит из региональной казны. Поставку надо осуществить в июне текущего года.

#Общество#Новости
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