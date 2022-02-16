Взносы на капремонт пересмотрят власти Ростовской области в феврале

Posted 16 февраля 2022, 10:55
Published 16 февраля 2022, 10:55
Modified 11 сентября 2022, 09:23
Updated 11 сентября 2022, 09:23
Ранее власти региона анонсировали увеличение стоимости в два раза. Это обосновывали тем, что людям разрешили некоторое время не вносить взносы во время пандемии.
Этот вопрос рассмотрели на заседании правительства региона. По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ Сергея Орлова, не получится избежать роста тарифа, не снижая темпов работ.
Но известно, что повышение не будет таким, как планировалось. Размер взноса составит порядка 12-14 рублей за квадратный метр. Хотя изначально хотели повысить до 20 рублей.
«Расчеты завершатся в ближайшее время. Проект постановления подготовят до конца недели», — прозвучало на совещании.