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Posted 17 февраля 2022, 06:52

Published 17 февраля 2022, 06:52

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

Экс-глава ветстанции в Ростове осужден на 9 лет колонии за получение взятки

17 февраля 2022, 06:52
Бывшего руководителя станции по борьбе с болезнями животных в Ростове Владимира Гаврилова приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Кировский районный суд города вынес приговор по двум эпизодам статьи 159 (получение взятки и мошенничество в особо крупном размере).

Как установило следствие, Гаврилов за период с 2018 по 2019 год получил взятки, сумма которых составила свыше 600 тысяч рублей. Взятки им были получены от предпринимателя, который торговал продуктами животноводства.

В деле передачи взяток был также замешан главный ветврач станции Дмитрий Хегай. Он получил семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 10 млн рублей.

Кроме того, Гаврилов обвиняется в хищении имущества на сумму 2 млн рублей.

Ранее начальник ГБУ РО «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Владимир Гаврилов пытался подкупить суд для смягчения приговора.

#Экономика#Новости
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