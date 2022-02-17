Экс-глава ветстанции в Ростове осужден на 9 лет колонии за получение взятки

Posted 17 февраля 2022, 06:52
Published 17 февраля 2022, 06:52
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
Кировский районный суд города вынес приговор по двум эпизодам статьи 159 (получение взятки и мошенничество в особо крупном размере).
Как установило следствие, Гаврилов за период с 2018 по 2019 год получил взятки, сумма которых составила свыше 600 тысяч рублей. Взятки им были получены от предпринимателя, который торговал продуктами животноводства.
В деле передачи взяток был также замешан главный ветврач станции Дмитрий Хегай. Он получил семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 10 млн рублей.
Кроме того, Гаврилов обвиняется в хищении имущества на сумму 2 млн рублей.
Ранее начальник ГБУ РО «Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных» Владимир Гаврилов пытался подкупить суд для смягчения приговора.