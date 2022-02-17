«Залезли в карман»: почему ростовчанам начисляют комиссию при оплате коммуналки

«Это же грабеж, при котором в очередной раз залезли в полупустой карман простых людей. При этом в дополнение темы банковской комиссии нельзя не упомянуть и о грядущем повышении тарифа на капитальный ремонт в Ростовской области. Я изучил аналогичные платежи в других регионах. Везде, оплата в пределах 7-9 рублей за квадратный метр. Даже в Москве стоимость капремонта всего 12 рублей. А власти Ростовской области решили не мелочиться», — делится мнением депутат Гордумы Юрий Нерсесян.