«Залезли в карман»: почему ростовчанам начисляют комиссию при оплате коммуналки

Posted 17 февраля 2022, 09:47
Published 17 февраля 2022, 09:47
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Откуда в этом году взялась новая комиссия на оплату коммунальных услуг? Кому она идет? Как оплатить коммуналку без дополнительных расходов? И могут ли жители региона повлиять на рост коммунальных тарифов — выяснил корреспондент RostovGazeta.
В апреле 2020 года прошла информация о том, что «взимание комиссии при оплате жилищных услуг запретят».
«Платежи в сфере ЖКХ — существенная и обязательная статья расходов граждан. Комиссионная накрутка на обязательный платеж представляется несправедливой, не говоря уже о том, что это дополнительное финансовое обременение», — говорится на сайте Госдумы России.
Законопроект о запрете на банковскую комиссию при оплате коммуналки был рассмотрен в двух чтениях. Однако, по информации сайта Системы обеспечения законодательной деятельности, дата третьего чтения, до сих пор не определена. А это значит, что закон не принят.
Таким образом по-прежнему на свое усмотрение, поставщики ресурсов по желанию могут обеспечивать бесплатный прием платежей за коммуналку, а банки — брать процент за свои услуги.
Казалось бы, ничего нового не произошло. Но именно в 2022 году ростовчане столкнулись с появлением в Сбербанке комиссии на оплату ряда квитанций.
В зоне негодования населения Сбербанк оказался не случайно. Ведь, в отличие от других банков, именно в нем на протяжении многих лет, люди без комиссии вносили коммунальные платежи.
«В соответствии с действующим законодательством банк имеет право взимать комиссию», — сообщили RostovGazeta в Юго-Западном банке Сбербанка.
И добавили, что ее наличие и размер регулируется договорными отношениями с поставщиками услуг.
В новом году часть поставщиков услуг, а именно — Ростовводоканал и ростовское отделение «Газпром межрегионгаз», не захотели вступать в договорные отношения со Сбербанком. А ведь именно в рамках договоров поставщики возмещали Сбербанку комиссионные платежи. Поэтому для ростовчан эта финансовая операция раньше была бесплатной. Что же изменилось сегодня?
Официальную причину, почему поставщики ресурсов отказались от сотрудничества с банком, выяснить не удалось. Но она очевидна — из-за экономии собственного дохода.
Первым на Дону от договорных отношений со Сбербанком отказался Ростовводоканал. Произошло это еще несколько лет назад. Однако ростовчане припоминают, что и тогда в некоторых других банках Ростова можно было оплатить счет на воду без комиссии.
«Но это была исключительно инициатива этих банков. Скорее всего, так они привлекали клиентов, — пояснили на предприятии. — Финансовые учреждения всегда брали комиссию за свои услуги, согласно их тарифным сеткам».
Наличие банковской комиссии специалисты водоканала не считают большой проблемой.
«А зачем платить в банке? Без комиссии можно оплатить и в наших кассах. Если не хочется никуда ехать, это можно и вовсе сделать не выходя из дома. В мобильном приложении или на нашем сайте, даже без регистрации», — подчеркнули на предприятии.
Комиссия за приготовления пищи
Наибольшее негодование ростовчан вызвало появление комиссии за оплату газоснабжения. Ведь в Ростове — множество частных домов с газовым отоплением. Их жители в холодное время года платят за газ огромные суммы — порядка пяти-семи тысяч рублей ежемесячно. В частности, с этим вопросом в редакцию RostovGazeta обращался инвалид Борис Дмитренко, которому пришлось заплатить банковскую комиссию за газ — 201 рубль.
«Для нас, пожилых людей, это огромные деньги. Мы физически не можем каждый месяц столько отдавать», — жаловался он.
В компании »Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» корреспонденту RostovGazeta на запрос комментария о договорных отношениях со Сбербанком заявили, что никакую информацию для СМИ не предоставят. Но если другой вопрос поступит от физического лица — ответ разъяснят. Тогда в качестве физического лица, которое с текущего года тоже оплачивает комиссию банку, корреспондент поинтересовался. Откуда взялась комиссия за услуги «пищеприготовления»? А именно так в новых квитанциях 2022 года обозначено газоснабжение в многоэтажных домах.
«Комиссию берут банки. Вы квитанцию за январь видели? Переверните ее и почитайте. Там идет ссылка на постановление, которое вступило в силу», — ответили в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».
Информация на квитанции лаконично разъяснила, что с января 2022, согласно Постановлению правительства РФ от 2019 года и новому приказу Федеральной антиномопольной службы, «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» не возмещает «кредитным и иным организациям» комиссионное вознаграждение за перечисление денежных средств, принятых от абонентов.
Напомним, что столкнувшись впервые с комиссией при оплате газа, ростовчане не поверили в это новшество, посчитав новые квитанции подделкой мошенников.
«Платим деньги за то, что платим деньги! Не знают, откуда им еще бабла поиметь. Уже ни в пузо, ни в карманы не лезет, но все мало им!», — негодовали жители Дона.
Банковскую комиссию, по заверениям некоторых ростовчан, начисляют и при оплате услуги за вывоз мусора. При этом региональный оператор «Чистый город» заявляет, что договор со Сбербанком и Почтой России у них заключен.
«Комиссия берётся только в том случае, если потребитель платит наличными и не имеет счета в Сбербанке», — объяснили в «Чистом городе».
Очевидно, что появившаяся в 2022 году банковская комиссия легла новым финансовым бременем на плечи ростовчан.
«Это же грабеж, при котором в очередной раз залезли в полупустой карман простых людей. При этом в дополнение темы банковской комиссии нельзя не упомянуть и о грядущем повышении тарифа на капитальный ремонт в Ростовской области. Я изучил аналогичные платежи в других регионах. Везде, оплата в пределах 7-9 рублей за квадратный метр. Даже в Москве стоимость капремонта всего 12 рублей. А власти Ростовской области решили не мелочиться», — делится мнением депутат Гордумы Юрий Нерсесян.
По его словам, первоначальные планы региональной власти заключались в том, чтобы увеличить тариф на капремонт в три раза — до 30-и рублей за квадратный метр.
«Но люди подняли шум. И губернатор отступил, объявив о повышении до 20 рублей. Но все же знают, что мы собираем подписи граждан против такого повышения. Вот, пока беседую с вами, два человека уже подписались. И еще двое зашли. Люди идут постоянно. Эта информация уже поступила к губернатору. Он прекрасно понимает, что его решение о повышении стоимости капремонта будет крайне непопулярным», — отмечает депутат.
Он уверен, что новое решение власти о повышении стоимости капремонта до 12-14 рублей, принято на фоне многочисленных подписей ростовчан.
«Только мы сами, жители Дона, можем сейчас влиять на подобные решения, направленные на ухудшение уровня жизни нашего населения», — делает выводы Юрий Нерсесян.